Špatné daňové přiznání? Berňák si pak proklepne celý váš majetek

Daňoví experti hovoří o klidu před bouří. Finanční správa se totiž v tichosti chystá na ofenzívu vůči majetku těch, u nichž bude mít pocit, že nesedí s daňovým přiznáním. Finanční správě to zákon umožnil od ledna. Důkazní tíha přitom není na berňáku, ale na poplatníkovi, informuje Právo.

Pokud člověk původ majetku neobjasní, finanční úřad mu daň z příjmu doměří, podle tzv. pomůcek. Těmi může být například odhad jiného srovnatelného majetku, třeba obvyklá cena domu v dané lokalitě či cena auta u prodejců. "Penále z částky daně stanovené podle pomůcek zvláštním způsobem činí padesát procent nebo sto procent v případě, že poplatník nebude součinný,“ řekl Právu právník Karel Čechovský z advokátní kanceláře bnt.

Zamlčování původu majetku může být také nově trestáno odnětím svobody od šesti měsíců do tří let. To bude hrozit lidem, kteří nebudou s berňákem na doložení spolupracovat. "Finanční správa podle našich informací zatím ještě nevydala ani jednu výzvu k prokázání původu majetku. Pečlivě se připravuje, shromažďuje informace. Budou postupovat hodně opatrně, protože se pohybují na hranici ústavnosti,“ informoval Právo jeden z bývalých šéfů Finanční správy, spoluzakladatel daňové Kobry a dnes poradce ve společnosti Apogeo Jiří Žežulka.

Podle něho hranou ústavnosti je to, že důkazní břemeno nese poplatník, a také skutečnost, že zákon má zpětný účinek.