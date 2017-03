8. března: Tohle potřebujete vědět nejen o středečním obchodování na amerických burzách

Americké akcie zakončily středeční seanci smíšeně. Dolů indexy tlačily zejména energetické podniky, které kvůli levnější ropě utrpěly nejprudší pokles za téměř půl roku. Vzhůru naopak zamířily cenné papíry finančních a farmaceutických společností.

Dow klesl o 0,33 % na 20 855,73 bodu a širší S&P 500 odepsal 0,23 % na 2 362,98 bodu, zatímco index technologického trhu Nasdaq Composite uzavřel se ziskem 0,06 % na 5 837,55 bodu. Nejvýrazněji se snížil energetický sektor, dařilo se naopak odvětví zdravotní péče.

Index volatility VIX stoupl o 3,58 % na 11,86 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se zvýšil o tři a půl bazického bodu na 2,554 %.

V indexu Dow nejvýrazněji klesly akcie výrobce těžké stavební a těžební techniky Caterpillar (-2,81 %), energetické firmy Chevron (-1,97 %) a ropného podniku ExxonMobil (-1,81 %).

Akcie firmy Snap (+6,39 %) po dvou dnech prudkého poklesu zpevnily.

Investoři se připravují na zasedání americké centrální banky, které je naplánované na příští týden. Ještě na začátku minulého týdne investoři zastávali názor, že Fed nastavení měnové politiky měnit nebude, během několika dnů ale otočili o sto osmdesát stupňů. Podle dat burzovní skupiny CME se nyní šance na růst sazeb v březnu pohybují nad 80 %. Zda Fed sazby skutečně zvýší, by mohla naznačit páteční data z amerického trhu práce. Pokud údaje vyzní příznivě, pro centrální banku USA by to měl být důkaz, že ožívání americké ekonomiky pokračuje a je stabilní a udržitelné.

