Ve východní Evropě je více manažerek než jinde, prý díky dědictví komunismu

Dnes zveřejněná studie společnosti Grant Thornton ukázala, že ženy tvoří celosvětově jen čtvrtinu vrcholového managementu. Východní Evropa na tom je o poznání lépe, což potvrzují i data Eurostatu. Prý je to díky komunistické historii, soudí studie.



Východní Evropa, do které Grant Thornton řadí i Českou republiku, si podle průzkumu, o kterém informovala televizní stanice CNBC, vedla velmi dobře. Až 38 procent vrcholových manažerských pozic zde drží ženy, což výzkum přisoudil „dědictví komunistických principů,“ které podle nich na rovnost mezi pohlavími dbaly. Jen 9 procent firem v regionu nemělo ženy v nejvyšším managementu, v Rusku se taková firma nenašla.



Naproti tomu ve Spojených státech je v nejvyšším managementu jen 23 procent žen, a celých 31 procent společností je ve vedení vůbec nemá. Nejhůře na tom je Východní Asie a Oceánie, kde ženy ve vedení neměla více než polovina společností.



V Evropě mají manažerky převahu jen v Lotyšsku



S podobným průzkumem se vytasil Eurostat, i když jeho data jsou z roku 2014. V EU je podle něj v manažerských pozicích průměrně 35 procent žen, přičemž Česká republika je lehce pod průměrem s 30 procenty. Jedinou zemí, kde by na vedoucích postech byly ženy zastoupeny častěji než muži, bylo Lotyšsko s 53 procenty.



Průzkum se shoduje se studií společnosti Grant Thornton ohledně východní Evropy – z prvních deseti zemí jich bylo 7 součástí východního bloku nebo Sovětského svazu, výjimku tvořila Francie a Švédsko. Mezi „top 10“ se z bývalého východního bloku ale zase nedostalo Slovensko, Slovinsko a Česká republika.



Eurostat dodává i informace ohledně rozdílu ve mzdách manažerek a manažerů, tzv. „gender gap“. Zde už teze o dědictví komunistických doktrín zjevně neplatí. Nejlépe na tom bylo Rumunsko, kde manažerky vydělaly jen o 5 procent méně, než jejich mužští kolegové. Nejhůře se skoro třetinovými rozdíly mezi mzdami na tom bylo Maďarsko a Itálie, s necelými 30 procenty Česká republika.