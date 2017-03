Jedinečná animace: Když chcete získat přehled o migraci do Evropy

Téma imigrace do Evropy a sankcí pro ty země, které jich nepřijímají „dost“, se opět dostává do úst politiků a na titulní strany tisku. Naposledy díky požadavku rakouského kancléře Christiana Kerna na krácení evropských dotací pro země, které uprchlíky odmítají. Jak vypadá celkový obrázek o migraci do Evropy? Nápovědu nabízí jedinečná animace Lucify.

Za nesmysl nápad označil český ministr vnitra Milan Chovanec, proti se v úterý postavil také německý ministr financí Wolfgang Schäuble. V Česku loni o azyl požádalo celkem 1475 cizinců, o 50 méně proti roku 2015. než v roce 2015. Policie pak loni v Česku zadržela 5261 cizinců, kteří byli v zemi nelegálně. V těchto případech ale rozhodně nejde vždy „jen“ o imigranty z válkou zužovaných zemí. Jak vypadá celkový obrázek o migraci do Evropy? Odpověď nabízí například jedinečná animace finského studia Lucify, kterou zprostředkováváme na Patria.cz. Co říká?

Přes 900 tisíc syrských uprchlíků nalezlo svou cestu do Evropy mezi dubnem roku 2011 a říjnem roku 2016. Zaplnili by zhruba třináct fotbalových stadionů. Přesto Evropa potkala jen zlomek z těch, kdo opustili Sýrii na cestě za novým domovem. Ti by za stejnou dobu zaplnili bezmála 69 fotbalových stadionů. Dnes jsou zejména v Turecku, Libanonu, Jordánsku, Iráku, ale i Egyptě a dalších místech severu Afriky. I to lze vyčíst z jedinečné mapy migrace, kterou vyvinulo finské studio Lucify.

Animace, která byla na dostupných datech aktualizována k únoru letošního roku, vypráví s využitím dat OSN o měsíčních počtech žadatelů o azyl příběh těch, kdo se rozhodli opustit svůj domov a zkusit novou budoucnost. „Naším cílem bylo zprostředkovat vývoj migrační krize způsobem návodným, lehce zapamatovatelným a poutavým,“ uvedli autoři z Lucify o animaci.

Každý pohyblivý bod na animaci představuje 25 lidí. Zobrazuje azylanty, přicházející do října roku 2016 (potud aktuálně dostupná data) do Evropy. Následně připojená grafika shrnuje počty těch, kdo míří ze své domovské země – na levé straně – do země jiné - to vpravo. Interaktivní animaci naleznete níže.