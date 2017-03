Řečeno trošku s nadsázkou – každá jazyková škola je právě tak kvalitní jako lektoři, kteří v ní pracují. Proč si to myslíme? Protože lektor je právě ten zástupce, který jazykovou školu reprezentuje. Lektor je ten, kterého studenti vidí, který je učí, který celkově představuje tvář jazykové školy. Lektor je ten, kdo Vás učí, vysvětluje, je trpělivý, zábavný a chápající. A většinou studenty ani klienty již tak moc nezajímává zázemí jazykové školy, která právě Vašeho lektora vyslala.

Umění jazykové školy a jejich HR specialisty pak spočívá v tom správném výběru lektora po profesionální stránce, jazykové, ale i po té osobnostní. Jednak jako celek, ale také zvolit vhodného lektora pro ten konkrétní kurz. Ale kdo je to vlastně správný lektor? Jak ho poznat? A jakými vlastnostmi by měl takový ,,ideální lektor“ disponovat?

Pojďme se spolu zamyslet nad charakteristikami, které tzv. ideálního lektora vystihují. Mohli bychom prvně rozdělit vlastnosti na skupinu osobnostní a na skupinu profesionálních vlastností.

V první řadě by měl být lektor společenský, měl by mít určitý šarm a osobní kouzlo, kterým studenty zaujme. Dále by jej mělo těšit vystupovat před lidmi - v případě jazykové školy tedy před studenty či studentem. Pokud je lektor tak trochu showman, není to vůbec na škodu, naopak často studenti zábavné formy učení vítají – nicméně všeho s mírou, někdy může lektor přehnaným ,,hraním“ odvádět pozornost od toho, že toho možná moc neumí anebo mluví až moc na úkor studentů. Zcela nepochybně by měl mít lektor rád lidi, být společenský a také být trochu dobrým psychologem – tedy umět reagovat na rozličné podmínky, lidské povahy a zvolit ke každému studentovi vhodnou učící strategii. Zároveň by měl vycházet vstříc různým požadavkům studentům a umět ovládnout ,,náladu“ a atmosféru při hodinách.

Zatím jsme nastínili složku osobností, ale lektor přichází do hodiny hlavně učit. Co naplat, že je s lektorem vždy zábava, těšíte se na jeho hodiny, ale za půl roku jste se v němčině neposunuli ani o kousek ke svému vysněnému cíli. Tedy dalším nezbytným požadavkem je bezesporu vzdělání. Titul z vysoké školy sice nezaručí, že bude lektor skvěle učit, ale nicméně je to stále určitým měřítkem vzdělání a schopnosti. Pochopitelně jsou skvělí lektoři i ti, kteří jazyk nevystudovali, ale mají jej jako velkého koníčka. Ovšem takových bývá spíše méně. Přeci jenom skloubit vysokou znalost cizího jazyka, téměř na úrovni rodilého mluvčího a zároveň nadání předávat informace druhým lidem způsobem, který je jim blízký, variabilní a pro uchování v paměti trvalý se nepoštěstí jen tak někomu.

Často se setkáváme s lektorem, který sice filologii nestudoval, ale strávil určitý čas v v zahraničí, kde si jazyk osvojil přirozeným způsobem. Ze zkušeností můžeme říci, že to není záruka stoprocentně kvalitního lektora. Pro povolání lektora je znalost určité metodiky a didaktiky nezbytná. Tu můžeme nabýt při studiu či samostudiu nebo, a to bývá mnohdy dlouhý proces, až se zkušenostmi. Ruku na srdce. Chcete, aby se na Vás lektor tzv. učil učit? Nebo si chcete z hodin něco rovnou odnést? Chtěli byste, aby Vám ten zapeklitý čas, členy, skloňování a jiné jazykové záludnosti vysvětlil a objasnil tak, jak nikdo před tím, aby Vám to hlava pobrala a hlavně si to zapamatovala? Když narazíte na lektora, který Vám tzv. sedne, máte vyhráno. Řekla bych, držte se ho a nasávejte každou informaci, kterou Vám přímo předá nebo kterou zaregistrujete z jeho chování, obratů či způsoby výuky nepřímo.

Všem, kteří se článkem prokousali, přejeme příjemné chvíle při výuce cizího jazyka a hlavně šťastnou ruku při volbě lektora, potažmo jazykové školy!