Škoda chce vyzvat svým novým elektrickým SUV i Teslu X

Automobilka Škoda Auto oznámila, že na dubnovém autosalónu v Šanghaji představí oficiálně nový elektromobil na bázi SUV, který nebude vycházet z žádné doposud vyráběné modelové řady. Škoda chce novým modelem, který bude velikostí odpovídat zhruba novému Kodiaku, případně konkurovat například Tesle X.



Podle dostupných informací by elektromobil měl mít dva elektromotory, jež by trvale poháněly všechna 4 kola.



Podle vyjádření zdroje blízkého automobilce chce Škoda vstoupit aktivně na trh s elektromobily ve chvíli, kdy se jejich dojezd na jedno nabití baterií bude pohybovat kolem 500 km a ceny budou blízké cenám stávajících konvenčních velkých modelů. Z toho se odvozuje, že do sériové výroby by nově představený model mohl jít v letech 2020-21.