Spatří světlo světa autogigant VW-FCA Group? Možné to je…

Konsolidace světového automobilového průmyslu nabírá otáčky. Jen několik dní po oznámení akvizice značky Opel koncernem PSA se totiž vznáší diskuzemi, aktuálně nejen na ženevském autosalonu, možná nová výzva oboru – totiž, zda německý automobilový gigant Volkswagen Grop AG nabídne skupině FCA Group, tedy Fiat Chrysler Automobiles NV, převzetí.

Hned na začátku je ale nutné říct, že propojení FCA Group s VW není zcela novou zprávou. Už od roku 2014 se v segmentu automotive mluví nahlas o možném spojení firem. Po zveřejnění nákupu Opelu skupinou PSA se spekulativní úvahy o možné akvizici rozhořely znovu naplno.

Názory na to, zda je transakce mezi VW a FCA Group skutečně reálná, se podle agentury Bloomerg shodují v jednom: Že by šlo o logický krok, který přispěje ke konsolidaci světové produkce aut. Zatím ale není vůbec jasné, zda oba automobiloví giganti o něčem podobném reálně jednají. Skupina Volkswagen navíc uvedla, že nejedná s automobilkou Fiat o možné fúzi. Jasné zatím nejsou ani detaily transakce, jako co, za kolik a zda vůbec by skupina Volkswagen po skupině FCA Group chtěla. „Může jít o atraktivní akviziční příležitost, což je i jeden z faktorů, ale nikoli hlavní, proč jsou akcie FCA Group v Dlouhodobých investičních příležitostech (DIP) Patria,“ konstatoval Branislav Soták, analytik Patria Finance.

Výhody možné akvizice

Spojení VW a FCA Group by přineslo výhody oběma stranám. Pro Fiat Chrysler by akvizice přinesla snížení zadlužení skupiny a pro VW jednoznačně rozšíření portfolia značek o nová atraktivní jména automotive segmentu.

Uvažujme dál - ředitel FCA Group Sergio Marchionne, kterému jeho současný mandát vyprší v roce 2019, řekl na ženevském autosalonu, že oznámené spojení PSA-Opel „nejvíce ohrožuje VW a začne na skupinu vytvářet velký tlak." Jinými slovy – podle některých názorů se Marchionneho slova dají vyložit i tak, že by se nebránil nějaké atraktivní nabídce od VW k převzetí. A co by se hrálo? Nejvíce se mluví o tom, že VW by usiloval o atraktivní značky ze stáje FCA Group, jako například o Alfa Romeo, nebo Maserati.

Rizikové faktory transakce

Další globální automobilová akvizice má ovšem i několik „kritických“ momentů. Jedním z nich může být úvaha tržních regulátorů, kteří se na propojení skupiny Volkswagen a FCA Group nemusejí dívat s porozuměním. A to především kvůli finančním dopadům „Dieselgate“ na skupinu Volkswagen. Kvůli potenciálním škodám, které dnes nejsou ještě známy, tak úřady mohou akvizici bránit s odvoláním na to, kde by německá automobilka zajistila dostatečné finanční zdroje na všechny transakce.

FCA Group totiž nemá, na rozdíl od Opelu, jen jedinou značku ve svém výrobním portfoliu. Do její stále patří značky Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia, nákladní vozy Ram, Abarth, Mopar a SRT. FCA Group také vlastní Maserati, Comau, Magneti Marelli, a Teksid.

Je nutná akvizice?

Skupina Volkswagen dlouhodobě usiluje o to, být světovou automobilkou číslo jedna. Může být, že dobrá nákupní příležitost této pozici automobilce Volkswagen může výrazně pomoci. Řada analytiků totiž tvrdí, že po dieselovém skandálu bude muset VW usilovně zapracovat na tom, aby přesvědčil své americké zákazníky o tom, že se dá značce věřit. A to jí může pomoci splnit trojlístek ze stáje FCA - Chrysler, Jeep a Dodge.