Kdo pomáhá dolaru?

USA po delší době řídí rally dolaru. Ne že by měl Donald Trump tak docela jasno, jestli je silný dolar dobrý pro Ameriku (Američané mohou levněji nakupovat v zahraničí, ale na druhou stranu také dráže prodávají v zahraničí, vyberte si sami), ale jeho předvolební a dnes už i povolební sliby pomáhají dolaru výše. V posledních letech to přitom byla spíše slabost ostatních, co "greenbacku" dávalo sílu (dluhová krize v eurozóně, kvantitativní uvolňování v eurozóně a Japonsku, zpomalující růst Číny a tak dále).





