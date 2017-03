Právo: Projdou sociální byty? ANO i lidovci krčí rameny

Zákon o sociálním bydlení , kvůli kterému sváděla koalice nejednu bitvu, se dnes znovu dostane na jednání vlády. Stále není jisté, jestli ministři ostatních stran normu, kterou prosazuje ČSSD, posvětí. KDU-ČSL i ANO totiž do poslední chvíle lavírují.

Ministr financí a šéf hnutí ANO Andrej Babiš ještě včera odpoledne nevěděl, zda dnes pro návrh z dílny ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové (ČSSD) zvedne ruku, naznačil jen, že ano. „Asi by bylo nejlepší pustit to do Sněmovny, ať je tam rozprava,“ připustil včera pro Novinky.cz.

Babiš však trvá na svém názoru, že problém mají řešit obce a města. „V každé obci a městě žijí lidé, kteří nemají bydlení. Na to tam jsou ty bytové komise. Stát vydává 11 až 15 miliard firmám, které si z toho dělají kšefty. Stát by měl vytvořit nějaký rozpočet, kde by měl kofinancovat výstavbu bytů,“ uvedl. Podle něj starosta nemůže akceptovat, že mu na náměstí spí bezdomovci.

„Není možné, aby starosta, když má v obci problém s lidmi, kteří nemají kde bydlet, byl suplován státem,“ dodal ministr.

Rozhodnuti nejsou ani lidovci. „Ještě se poradíme,“ řekl Právu předseda a vicepremiér Pavel Bělobrádek. Nechtěl ani říct, jak se k zákonu staví on osobně. „Budu o tom jednat,“ uvedl.

Poslankyně ANO Radka Maxová, která se věnuje sociální oblasti, ve Sněmovně očekává velkou přestřelku. „Doporučila bych, aby ANO nebylo striktně proti, ale nepovažuji za šťastné, aby to šlo z vlády jako koaliční návrh. Připomínky našich ministrů ani Svazu měst a obcí nebyly vypořádány, je to striktně parketa ČSSD,“ řekla Právu.



Ministr pro lidská práva Jan Chvojka (ČSSD) uvedl: „Určitě nás čeká velmi dlouhá a tvrdá diskuse. I přesto věřím, že vláda nakonec zákon schválí.“ Ministryně Marksová věří, že zákon ve vládě projde. „Stále je čas zákon v kompromisní podobě prosadit. Chce to jen vůli od politiků a věřím, že ji najdeme,“ řekla Právu.



Norma měla původně platit už od začátku letošního roku, provázely ji však těžké porodní bolesti. Největší neshoda panovala v zásadní části – koho by se sociální bydlení vlastně mělo týkat. Ministerstvo pro místní rozvoj původně požadovalo, aby se sociální byty týkaly jen bezdomovců, s tím ale Marksová nesouhlasila. Návrh MPSV počítá s tím, že by se sociální bydlení týkalo i například samoživitelek, seniorů či mladých rodin s dětmi.

„Tohle je zásadní spor, kde nemůžeme jako ČSSD ustoupit. Podle Šlechtové má stát pomáhat jen těm úplně nejchudším, tedy lidem z ubytoven nebo bezdomovcům. To je pro mě nepřijatelné. To je taková mantra těch, kteří nikdy nezažili běžný život s prací za běžnou mzdu,“ uvedla Marksová.

