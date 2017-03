MF mění svůj postoj k novým pravidlům EU pro zdanění velkých společností

Ministerstvo financí změnilo v souhlas svůj dřívější zamítavý postoj směrem k propagovaným novým pravidlům EU pro zdanění velkých společností. V případě implementace by vybrané společnosti musely platit daň z konsolidovaného základu daně namísto stávající praxe, kdy platí daně ze zisků a ztrát dosažených v jednotlivých zemích, kde operují (HN).



Úprava by zvýšila efektivní daňovou sazbu pro nadnárodní společnosti, jako jsou ČEZ či O2 ČR. Schválení nicméně vyžaduje jednomyslnou podporu všech členských států EU. Očekává se, že proces zabere několik let.