Mayová připravuje návrh dohody o Brexitu, parlament by měl máít právo jej (ne)schválit

Premiérka Velké Británie Theresa Mayová aktivně připravuje podklady pro rozjetí procesu vystoupení země ze struktur Evropské unie. S trochou nadsázky ji nicméně horní komora parlamentu hází klacky pod nohy. A to skrze navrhovaný dodatek, v jehož rámci by parlament získal právo (ne)schválit podobu dohody o vystoupení z EU, kterou Mayová předloží k jednání Evropskému parlamentu. Co víc, v případě že by britská premiérka hodlala z jednání odstoupit bez jakékoliv dohody, musela by si pro posvěcení opět přijít do parlamentu. Pokud by dolní komora, kde Mayová drží mírnou majoritu, návrh posvětila, znamenalo by to ránu do vyjednávacích plánů britské strany.



Jan Šumbera