Vídeňská iniciativa a unie kapitálových trhů

Včera oznámila Vídeňská iniciativa, že založila pracovní skupinu pro unii kapitálových trhů. Tato unie je už dva roky starý nápad bruselských institucí, že by se měl podpořit rozvoj kapitálových trhů v Evropě po vzoru USA, a to včetně snížení překážek pro jejich přeshraniční propojování. Mělo by jít zejména o slaďování regulace a odstraňování právních překážek.

Z hlediska účelu Vídeňské iniciativy jde o logický krok: poté, co se podařilo (snad i zásluhou této iniciativy) v rámci CESEE zabránit během krize výraznému úbytku možností financování firem a domácností od bank, je teď na čase podpořit vznik posílení alternativních zdrojů financování – tedy přes dluhopisy, rizikový kapitál a podobně. Už méně logická je snaha se takto slavnostně připojit k projektu, který prozatím evidentně drhne.

Jediným legislativním úspěchem v tažení za společným evropským kapitálovým trhem je zatím totiž jen dohoda Evropské rady, Evropské komise a Evropského parlamentu, dosažená loni těsně před vánoci, na novele směrnice, která určuje, jak má vypadat „prospekt“ (tj. informativní dokument, který musí vydat firma pro případné investory do jejích dluhopisů). To je ale málo: skutečná kapitálová unie obnáší řadu dalších kroků v mnoha oblastech od účetnictví přes řízení firem až po daně a pravidla pro zacházení s firmami v bankrotu. A velkou komplikací, se kterou se před dvěma lety při vyhlašování celého projektu nepočítalo, je blížící se brexit, po němž z Evropské unie zmizí její dosavadní hlavní finanční centrum – Londýn. Pokud se tedy některý menší český podnik těšil, že díky kapitálové unii ušetří přechodem od bankovních úvěrů k financování prodejem dluhopisů investorům řekněme ve Švédsku, tak si bude muset evidentně ještě řadu let počkat. Teď, v období extrémně nízkých úrokových sazeb, tato věc asi nikoho zas tak moc netrápí. Podíl dluhopisů na celkových pasivech českých nefinančních podniků po mírném růstu v letech 2008- 2014 začal před dvěma lety dokonce klesat. Firmy si mnohem raději půjčují nejen od bank, ale i od svých dodavatelů (skrze obchodní úvěry, které jsou hlavní složkou kategorie „ostatní“).



Ale časy se změní – my čekáme první růst měnověpolitických úrokových sazeb zhruba do dvou let. A pak možná leckomu začne být pomalého postupu kapitálové unie líto.







Vídeňská iniciativa je skupina institucí (pod vedením EBRD) vzniklá v roce 2009 a zaměřená na zajištění stability financování ve střední, východní a jihovýchodní Evropě (CESEE). Podnětem pro její vznik byla obava, že v reakci na tehdejší finanční krizi budou nadnárodní bankovní skupiny zavírat své dcery a pobočky v CESEE.