Rozbřesk: Zhoršující se americký zahraniční obchod jako munice pro Trumpa a dilema pro růst

Spojené státy zaznamenaly v lednu obchodní deficit blížící se hodnotě 50 mld. USD, což je nejvyšší hodnota za poslední čtyři roky. Export nestačí rychlému růstu dovozů, což nejenže účetně tlačí americký růst směrem dolů, ale samozřejmě přidává munici Trumpově administrativě v boji s neférovým zahraničním obchodem.



Přitom podíváme-li se na grafy, tak opticky vzato celková obchodní bilance USA stagnuje již zhruba 7 let nad průměrnou měsíční úrovní 41 mld. dolarů, což směřuje běžný účet platební bilance k velmi přijatelné úrovni okolo 2,5 % HDP. Problém je, že pokud se podíváme pod povrch, tak za relativně bezpečným vývojem obchodní bilance, v dobách kdy dolar zpevňuje a americká poptávka roste rychleji než ve většině vyspělých zemích, stojí boom těžby břidlicové ropy a plynu, který významně zvýšil domácí produkci těchto surovin a zredukoval její dovozy.

V důsledku toho se měsíční schodky obchodní bilance USA v bilanci s ropnými produkty a komoditami snížila z desítek miliard na jednotky miliard. Na druhou stranu, pokud vyloučíme ropu a plyn, tak se zahraničně-obchodní bilance USA průběžně zhoršuje a fakticky dosahuje rekordních schodků z let 2005 a 2006.



Co z toho všeho plyne? Odmyslíme-li si politickou dimenzi celého problému, která může eskalovat v to, že americká vláda skutečně zahájí silné antiliberalizační kroky v zahraničním obchodě, tak zhoršování obchodní bilance opravdu může mít rozporuplné implikace pro americký růst. Makroekonomickou nerovnováhu totiž může dále vyhrotit republikánský plán na snížení a implementace Trumpových infrastrukturních plánů, jež skrze podporu domácí poptávky dále nafoukne (neropné) dovozy.

Na druhé straně pak může stát nervózní Fed, který by rád v takové situaci neutralizoval svoji uvolněnou měnovou politiku, což může udržovat dolar globálně silný a to paradoxně době, kdy by zhoršování americké obchodní bilance naznačovalo spíše pravý opak.

FOREX

Region

Obchodování s regionálními měnami patřilo i včera k těm klidnějším.



Dnes se dozvíme výsledky zasedání Polské centrální banky. Ta bude mít k dispozici novou prognózu, jež přehodnotí zejména inflaci významně směrem vzhůru a vyšle tak trhům lehce jestřábí signál. Právě svižný růst cen je podle nás jedním z důvodu relativně silnějšího kurzu zlotého.



EUR/USD/GBP

Kurz eurodolaru stále osciluje v úzkém pásmu pod úrovní 1,06 a vyčkává na sérii důležitých dat a událostí, jež bude dnes zahájena tzv. ADP reportem z amerického trhu. Ten by podle nás (viz Stopař s odhadem) měl dopadnout velmi dobře, neboť očekáváme přírůstek nových pracovních míst přes 200 tisíc. To by mohlo kurz eurodolaru před zítřejším zasedáním ECB stlačit krátkodobě směrem dolů.