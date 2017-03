7. března: Tohle potřebujete vědět nejen o úterním obchodování na amerických burzách

Dow nakonec klesl o 0,14 % na 20 924,76 bodu, širší S&P 500 odepsal 0,29 % na 2 368,39 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite uzavřel se ztrátou 0,26 % na 5 833,93 bodu.

Index volatility VIX stoupl o 1,87 % na 11,45 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se zvýšil o jeden a půl bazického bodu na 2,514 %.

Americké akcie (7. března 2017), zdroj: Google

S&P 500 ztrácí na historické maximum z minulého týdne 1,4 %, takže podle analytiků zatím není důvod spřádat apokalyptické scénáře. V pondělí investory znejistělo obvinění amerického prezidenta Donalda Trumpa, že jej předchůdce v úřadu nechal odposlouchávat, a negativně působilo i politické napětí v Asii, když Severní Korea při testu vypálila několik balistických střel.

Technologický sektor zůstal v úterý na nule, ostatní odvětví klesla - nedařilo se zejména energetickému sektoru, odvětví zdravotní péče a sektoru základních materiálů. Dílčí index zdravotnických firem v rámci S&P 500 se propadl o 0,7 % a index farmaceutických firem NYSE Arca dokonce o 0,9 %. Příčinou byly tweety amerického prezidenta, že pracuje na snížení cen léků, i jeho podpora republikánského návrhu na zrušení zdravotnického systému Obamacare.

V indexu Dow nejvýrazněji zlevnily akcie energetické skupiny Chevron (-1,2 %), operátora Verizon Communications (-1,18 %) a farmaceutické firmy Pfizer (-1,05 %). Dařilo se naopak cenným papírům výrobce počítačových čipů Intel (+0,65 %), výrobce letecké techniky Boeing (+0,6 %) a konglomerátu United Technologies (+0,56 %).

Další slabou senaci za sebou mají akcie firmy Snap. V úterý titul klesl o 9,8 % na 21,44 USD, a prohloubil tak pondělní ztrátu, která jej poslala pod cenu, při níž minulý týden s titulem proběhly první obchody na burze.

Minulou středu americké akcie podle S&P 500 zpevnily nejvýrazněji od začátku roku - index přidal 1,37 % - a benchmark Dow Jones Industrial Average se poprvé v historii dostal nad 21 000 bodů. Z úrovně 20 000 bodů se Dow dostal na 21 000 bodů během 24 obchodních seancí. Výrazný růst cen akcií přišel poté, co americký prezident Donald Trump v noci na středu vystoupil v Kongresu a podle mnohých přednesl "vskutku prezidentský projev".

Nyní se již investoři pomalu začínají soustředit na zasedání americké centrální banky, které je naplánované na polovinu měsíce. Ještě na začátku minulého týdne investoři zastávali názor, že Fed nastavení měnové politiky měnit nebude, během několika dnů ale otočili o sto osmdesát stupňů. Podle dat burzovní skupiny CME se nyní šance na růst sazeb v březnu pohybují kolem 84 %. Zda Fed sazby skutečně zvýší, by mohla naznačit páteční data z amerického trhu práce. Pokud údaje vyzní příznivě, pro Fed by to měl být důkaz, že ožívání americké ekonomiky pokračuje a je stabilní a udržitelné.

Pokračování shrnutí úterního obchodování v USA najdete na Investičním webu.