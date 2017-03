Dluhový batoh amerických domácností: 12,6 bilionu dolarů

Zadlužování světa, jednotlivých států, potažmo domácností a lidí nebere konce a rekordním tempem narůstá. Svět se topí ve stále se zvětšujícím oceánu dluhů. Toto tempo bohužel nemůže přinést nic dobrého, což nám ukázala poslední velká finanční krize. Pokud se nezmění myšlení nejen vlád a centrálních bank daných států, ale také lidí samotných, čeká nás katastrofa, která může být silnější než všechny předešlé.

Podle nedávných zpráv z Federální rezervní banky, dosáhl dluh amerických domácností 12,58 bilionu dolarů, což je téměř stejně jako před krizí v roce 2008.

Struktura dluhu amerických domácností:

Typ zadlužení Celkový dluh (v bilionech USD ) Procento na celkovém zadlužení Hypotéky 8,48 67,40 Půjčky na auta 1,95 15,50 Studentské půjčky 1,16 9,22 Kreditní karty 0,66 5,26 Ostatní 0,33 2,62 Celkový spotřebitelský dluh 12,58 100 %

– Hypoteční dluh je největší kategorií zadlužení. V roce 2008 před vypuknutím finanční krize činilo zadlužení v této kategorii téměř 10 bilionů dolarů. Dnes je to téměř 70 % této sumy. Ke zvýšení přispěly také nižší úrokové sazby, které tlačily úrokové sazby hypoték na minima.

– Půjčky na auta, úvěry a leasingy se navýšily téměř ke 2 bilionům dolarů.

– Na přední místa spotřebitelského dluhu patří také studentské půjčky. Výše studentského dluhu na osobu každým rokem roste. Tato zátěž ovlivňuje hlavně mladé lidi ve věku 18–25 let. Sedm z deseti amerických studentů ukončuje studium s dluhem, který si pak odnáší do běžného života. Toto zadlužení dělá průměrně 30 000 dolarů. Zadlužení mladých je velký problém, jelikož si tyto závazky přenášejí dál do produktivního života, což brzdí rovněž americkou ekonomiku.

– Výdaje na platebních kartách od finanční krize neustále rostou. Na kreditních kartách je dluh cca 660 miliard dolarů a v oběhu je asi 392 milionů karet.

Podle dostupných informací jsou studentské půjčky a půjčky na auta na nejvyšší úrovni za celou dobu sledování. Hypotéky narůstají a nejsou tak daleko od krizové hodnoty roku 2008; přes 50 % Američanů má problémy s placením hypoték. Také oblíbenost kreditních karet narůstá.

Všechny tyto oblasti jsou velmi rizikové a neustálé zvyšování dluhů může vést k dalšímu splasknutí velké bubliny, která může způsobit obrovské problémy v celém finančním sektoru na celém světě. Lidé rychle zapomínají a neuvědomují si, jak svým chováním tuto dluhovou bublinu dofukují. Historie se tak může opět opakovat, a to s mnohem větší intenzitou.