Pražskou burzu zatížily akcie KB, zelený ostrov nezopakovala

V úvodu týdne se pražská burza stala zeleným ostrovem mezi okolními sestupujícími akciovými trhy. V úterý se podobný vývoj zopakovat nepodařilo a pod 0,4% ústup indexu PX se podepisuje především obchodování na Komerční bance.

O 2,1 procenta níže pod 930 korun za akcii se při celkovém zobchodovaném objemu celého trhu 0,4 miliardy korun sesunuly akcie Komerční banky. Banka Moneta je doprovodila 0,2% ústupem, Erste naopak vyvažovala 0,3% růstem na 781 korun za akcii.

Jen nepatrně ztratily akcie energetiky ČEZ. Spíše okrajovou zprávou na nich je krok norského vládního investičního fondu, který ČEZ a další tituly vyřadil ze svých investic kvůli části byznysu, spojené s výnosy z uhlí.

O 0,2 procenta výše končí také akcie Unipetrolu. Firma bude po následující tři roky dodávat naftu pro motorové lokomotivy Českých drah. Dodávku 213 milionů litrů nafty vyhrála v soutěži s odhadovanou cenou 4,4 miliardy korun.

Sledovaným tématem i na akciovém trhu je nadále koruna. Statistika ČNB odhalila rekordní leden co do objemu intervencí na koruně. Guvernér Rusnok pak zopakoval, že jako pravděpodobný termín ukončení závazku na koruně vůči euru vidí nadále polovinu roku 2017. ČNB je dle něj připravena korigovat nadměrné výkyvy koruny po pouštění intervencí a to oběma směry.