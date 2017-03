Souhrn 7.3. - očekávaný růst sazeb přeci jen trochu vadí, měny vyčkávají, ropa plusová, BCPP v červeném

12.h - Evropa vyčkává na silnější signály, měny a.

Pražská burza dnes při podprůměrné likviditě lehce oslabila a napodobila tak obecný akciový vývoj ve světě.Ten evropský byl především ve znamení očekávaného růstu dolarových sazeb na zasedání Fedu v příštím týdnu. Někteří investoři se přeci jen obávají možných negativních konsekvencí, jež by tento případně další posuny dolarových sazeb mohly vyvolat ve finančním světě.Lehce negativně působilo zklamání z poklesu průmyslových objednávek v Německu a také varovné hlasy analytik OECD, že ekonomický růst není stále dostatečně silný, aby ustát materializaci některého z důležitých současných rizikových faktorů.US trhy v průběhu svého dopoledního obchodování se smíšenými výsledky. Technologie se tlačí lehce do plusu, zbytek trhu ale spíše mírně oslabuje.Eurodolar a USD JPY dnes až na ráno přikován ke včerejšímu závěru. Proti libře dolar posiloval. Ropa v průběhu dneška lehce posilovala. Trhy spekulují na možnost respektive nutnost prodloužení snah OPECu o stabilizaci trhu směrem dále za polovinu letošního roku. Pozitivně mohly zapůsobit také zprávy amerického Exxonu o plánech na navýšení svých kapacit v oblasti Mexického zálivu v následujících 5 letech. BCPP dnes následovala obecný evropský vývoj. Ve druhé polovině burzu do červených čísel zatlačil především výraznější tlak na akcie KB a O2 a ztráta lehkého zájmu o ČEZ a Monetu. Erste s lepším hodnocením od Fitch s mírným růstem.