OECD vidí mnohá rizika pro globální ekonomický výhled

Analytici OECD vyjadřují obavy nad tím, že růst globální ekonomiky nemusí být dostatečně silný, aby ustál narůstající rizika z nárůstu protekcionismu a budování obchodních bariér ve světě, případně prasknutí akciové bubliny nebo zvýšení měnové volatility. Prozatím se žádné ze jmenovaných rizik výrazněji neprojevují, ale zůstávají spíše v rovině reálné hrozby velkých šoků, které se navíc mohou mezi sebou vzájemně násobit, pokud by došlo k jejich naplnění.OECD odhaduje letošní globální růst na 3,3% oproti 3% v roce 2016. Odhadovaný růst je stále za 20letým předkrizovým průměrem (těsně pod 4%) kvůli relativně slabým investicím a slabému růstu produktivity.Podle analytiků by mohla být reakce na růst protekcionismu velmi dynamická a rychlá.Některé obavy jsou nepřímo namířeny vůči politice nového US prezidenta Donalda Trumpa.Podle analytiků OECD se velké nebezpečí skrývá také v přerušení spojení mezi oceněním aktiv a výhledem reální ekonomiky , když tržní očekávání dalece převyšují aktuální vývoj a blízký výhled.Měnová volatilita by mohla být reakcí na změnu cyklu u hlavních sazeb. Ve velkém riziku je především Turecko, které by mohlo být velmi tvrdě zasaženo případným posilování dolaru Výrazná jsou také geopolitická rizika v Evropě kvůli nevyzpytatelným volbám v Německu, Francii a Holandsku.