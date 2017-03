Nová kospirační teorie tvrdí, že banky manipulují Fedem

Čas od času se i na trzích objeví nějaká konspirační teorie. Ta poslední se týká amerických vládních obligací a podle ní se malá skupina traderů snaží ovlivňovat rozhodnutí Fedu. O této teorii se začalo hovořit zejména na počátku minulého týdne, když došlo k těžko vysvětlitelnému nárůstu aktivity na derivátových trzích. Žádné relevantní informace se tou dobou na trhu neobjevily, ovšem tradeři přesto náhle výrazně zvýšili trhem implikovanou pravděpodobnost březnového zvednutí sazeb.



Podle některých názorů byla popsaná aktivita odrazem poznámek, které pronesl prezident Dallas Fedu Robert Kaplan. Ten totiž opět zopakoval, že centrální banka by podle jeho názoru měla sazby zvýšit „spíše dříve, než později“. Takové vysvětlení je ale podle mnohých nepravděpodobné a v tu chvíli vstupuje na scénu zmíněná konspirační teorie. Na trhu totiž sílí přesvědčení, že Fed bude sazby zvedat pouze v případě, když trhy takové zvýšení už plně odrazí v cenách obligací. Pokud by o tom někdo pochyboval, měl si před dvěma týdny poslechnout šéfku Cleveland Fedu Lorettu Mesterovou, když pro Bloomberg uvedla, že „určitě nechceme nějak překvapit trhy“.



Jim Bianco z Bianco research to komentoval tak, že „trhy dospěly k přesvědčení, že nyní mají ohledně nastavení monetární politiky Fedu veto hlas“. Podobný pohled navíc potvrzuje i historický vývoj. Jak ve své analýze ukazuje Citigroup, tradeři na trzích s futures očekávali růst sazeb s více než 50% pravděpodobností už tři týdny před dvěma posledními změnami sazeb a týden před změnou už ji čekali se 70% pravděpodobností. Následující graf ukazuje trhem implikovanou pravděpodobnost zvýšení sazeb den před tím, než bylo oznámeno rozhodnutí Fedu. Ve dvou případech, kdy byly sazby skutečně zvýšeny, se tato pravděpodobnost nacházela znatelně výše než jindy:







Pokud by tedy nějaký velká finanční instituce chtěla, aby Fed zvýšil sazby, mohla by toho teoreticky dosáhnout tím, že potřebným směrem pohne trhem. Platilo by to zejména nyní, protože Fed hledá každou příležitost k normalizaci sazeb, ale nechce znepokojit trhy. Jestliže by mu tedy daly v tomto směru zelenou, byl by to pro Fed významný impuls k dalšímu utažení politiky. Existují ale nějaké důkazy, že by k něčemu podobnému docházelo? Ne. Ale možná právě proto je nyní celá tato konspirační teorie tak populární.



Autor: Lisa Abramowicz



(Zdroj: Bloomberg Gadfly)