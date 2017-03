Exxon proinvestuje 20 mld. USD do rozšíření kapacit v Mexickém zálivu. Trump se tetelí blahem

Exxon, který je světovou jedničkou mezi obchodovatelnými producenty ropy , oznámil, že do roku 2022 proinvestuje do rozšíření svých kapacit v Mexickém zálivu cca 20 mld. USD Investice v 11 městech by měly vytvořit 35 000 dočasných nových pracovních míst při jejich budování a následně 12 000 trvalých pracovních míst při spuštění do provozu. Část projektu byla započata již v roce 2013, ale nyní celý projekt dostal nový větší investiční a časový rámec.Exxon bude při své expanzi ve velkém měřítku využívat domácí břidlicové zdroje surovin.Plán Exxonu již pochválil prezident Donald Trump, podle kterého je plán modelovým příkladem jeho snah v duchu "buy American & hire American", jež je pilířem jeho administrativy.