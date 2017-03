Americký zahraniční obchod s největším schodkem od roku 2012

Deficit amerického zahraničního obchodu se v lednu letošního roku rozšířil na 48,5 miliardy dolarů, což kopíruje tržní odhad. Pro finanční trhy by data neměla být důvodem k reakci. Schodek je nejvyšší od konce roku 2012 a stojí za ním zhoršení obchodní bilance zejména v položkách spotřebního a kapitálového zboží, ale také pokles přebytku obchodu se službami.



Rostoucí deficit sám o sobě není dobrým trendem. Pozitivní zprávou je však růst objemu obchodu v obou směrech. Meziměsíčně se americký vývoz zvedl o 0,6 procenta, dovoz pak narostl o 2,3 procenta. Meziroční dynamika se zlepšila na 7,4, respektive 8,3 procenta.



Lednový vývoj je důkazem sílící americké i zahraniční poptávky. Silnější oživení v USA, ale také stále pokulhávající konkurenceschopnost, na kterou doléhá silný dolar, pak znamená, že dovozu se daří přece jen lépe. Deficit obchodu se rozšiřuje i po očištění o cenové vlivy a vypadá to, že pro ekonomiku je zahraniční obchod i po vstupu do nového roku brzdou.