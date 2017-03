OPEC dodržuje dohodu na omezení produkce hlavně zásluhou Saúdské Arábie

Cena ropy Brent se v posledních dvou týdnech i nadále pohybovala v poměrně úzkém pásmu kolem 56 USD/barel. S koncem února se objevily první odhady produkce ropy v zemích, které se v závěru loňského roku dohodly na omezení produkce ropy. Obecně platí, že míra dodržování dohody je vysoká a v případě zemí OPECu se asi pohybuje nad 90 %.

Odhady pro jednotlivé země však naznačují, že je to zejména díky výraznějšímu omezení produkce v Saúdské Arábii, která na místo požadovaného omezení těžby o cca 0,5 miliónu barelů denně (mbpd) omezila produkci asi o 0,75 mbpd. Tím kompenzuje menší míru dodržování dohody v ostatních zemích, jako jsou Irák, Venezuela či dokonce Spojené arabské emiráty (dlouhodobý spojenec Saúdů v regionu) a v Rusku (dohodu zatím dodržuje asi z jedné třetiny).

Na druhou stranu však platí, že v mezičase dochází jednak k oživení produkce v zemích vyňatých z dohody (Libye, Nigérie), jakož i u dalších producentů v čele s USA.

Zdá se proto, že trhy začínají čím dál více počítat s tím, že dohoda producentů by měla být v jisté podobě prodloužena. Rozhodným datem by sice měla být květnová schůzka OPECu (25.5.), nicméně je pravděpodobné, že na případný významnější tlak na pokles cen ropy by producenti reagovali již před touto schůzkou.

To, že trhy sází na podobný scénář, naznačuje i ne zcela intuitivní chování cen ropy při zveřejnění týdenních dat o zásobách ropy a ropných produktů v USA v minulých týdnech. Zásoby obecně překvapovaly výraznými růsty, nicméně ceny ropy měly po zveřejnění čísel rovněž tendenci růst. To lze vysvětlit na příklad právě tak, že se trhy připravují na relativně menší množství ropy na trhu v následujících měsících.

Zároveň však platí, že spekulativní sázky na další růst cen ropy zůstávají rekordní. To znamená, že pokud OPEC a spol. trhy zklame, tak bude cena ropy patrně náchylná k prudkým propadům. Ty by šly na vrub právě rychlému zavírání rekordně dlouhých spekulativních pozic ve futures kontraktech.

Kompletní text je k dispozici ZDE.

Autorem je Petr Báča



Makroekonomický analytik v ČSOB, kam nastoupil krátce poté, co dokončil studium na VŠE v Praze. Část studia strávil na Norwegian Business School v Oslu. Věnuje se tématu komoditních trhů se zaměřením na ropu a základní, resp. drahé kovy.