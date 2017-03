Kam kráčíš automobilový segmente? Vstříc dalším fúzím a akvizicím

Světový automobilový průmysl stojí na své osudové křižovatce. Během příštích deseti až patnácti let má dojít ke změnám, které přinesou zásadní změny současného postavení jednotlivých značek a změnit průmysl jako celek. Podle agentury Reuters vidí takovou perspektivu vrcholní manažeři automobilových firem.



Automobilový průmysl čelí doslova „seismickým“ změnám. A to nejen kvůli proměnám v motorické výbavě aut, což se projevuje nárůstem počtu elektrických a hybridních vozidel, ale také změnami v technologiích a původním principu řízení aut, tedy nástupem tzv. autonomních vozidel a službami jako je sdílení aut. A aby toho nebylo málo, dějí se i nečekaně velké fúze a akvizice, jako nákup značky Opel, skupinou PSA, které naznačují možný začátek konsolidace segmentu.



Přijde na pořad dne konsolidace auto segmentu?



Automobilka PSA Group na začátku druhého březnového týdne roku 2017 oznámila, že se s vlastníkem ztrátového Opelu, americkou společností General Motors, dohodla na jeho odkoupení. Na scéně se tak objevila druhá největší automobilka v Evropě. Někteří auto experti soudí, že tento krok může inspirovat další společnosti a spustit další vlnu nákupů.



Agentura Reuters ale uvedla, že sama transakce nebude mít na povahu automobilového segmentu takový vliv, jako spíše rostoucí konkurence od technologických firem z amerického Silicon Valley či Číny a měnící se spotřebitelské návyky zákazníků.



„Automobilový průmysl je na křižovatce, tradičním společnostem roste rychle nová konkurence, jako je Tesla Motors, či řada nových čínských společností,“ citovala agentura Reuters vyjádření Herberta Diesse ze skupiny Volkswagen. Diesse tvrdí, že se v příštích 10 až 15 let totálně promění povaha celého automobilového průmysl a světové postavení automobilových značek.



Hybridy, elektrická auta, auta bez řidiče…



Z velkých auto-firem, jako je skupina Volkswagen, investuje většina z nich obrovské částky do vývoje a zdokonalování elektrických aut, automatického řízení a nových mobilních služeb, a to nejen v reakci na skandál se vznětovými motory, který zasáhl globální poptávku po naftových vozidlech. Růst hybridních pohonů má přitom být odrazovým můstkem pro nárůst tržeb. Tento trend potvrzuje například automobilka Toyota, která čeká, že díky hybridním pohonům dokáže v letošním roce navýšit své evropské tržby o 5 procent. Segmentová prognóza IHS Markit naznačují, že prodej automobilů v Evropě by mohl v roce 2017 vzrůst o 1 procento na 15,3 milionu vozů a v příštích letech pak postupně slábnout.



Fúze společností PSA a Opelu podle odborníků otevírají také nové perspektivy. Hodně diskutovaným tématem je stabilizace ztrátového Opelu a to cestou převzetí cenové politiky PSA. S tím ale souvisí i to, že větší PSA by tak mohl zmírnit tlak na své konkurenty a soustředil se na použití podobných strategií, jaké využívá při prodejích dosavadních značek skupiny.