Rozbřesk: Rostoucí inflace činí hru na “měnové války” pro ČNB, MNB a NBP méně atraktivní

Inflace ve střední Evropě roste. Tento týden se o tom budeme moci přesvědčit jak u nás, tak v Maďarsku, ale i v Polsku. V České republice a v Maďarsku budou zveřejněna inflační data za únor, která posunou inflaci dále nad v 2 % a polští centrální bankéři budou pro změnu projednávat novou prognózu, která bude muset reflektovat v podstatě totéž.



Společným rysem středoevropských ekonomik je tedy to, že po několika letech prakticky nulového růstu spotřebitelských cen se meziroční míra inflace dostává konečně k cíli centrálních bank, či dokonce v českém případě nad něj (maďarský a polský inflační cíl je vyšší). Náš základní scénář počítá s tím, že prakticky ve všech středoevropských ekonomikách již nepůjde inflace příliš nahoru a dokonce v ročním horizontu díky negativnímu bazickému efektu (dnes je meziroční inflace vysoká, za rok bude s ohledem na vyšší srovnávací základnu nízká) by mohla opět poklesnout.

Ale co když ne? Co když domácí poptávka dále rychle poroste; co když ceny ropy a dalších komodit neklesnou, ale spíše vzrostou; a co když dolar, skrz který si dovážíme všechno to krásné spotřební zboží z Číny, zůstane silný. Výše popsaný scénář, který nevypadá ani trochu extrémně, by vedl k tomu, že by inflace v malých otevřených středoevropských ekonomikách směřovala dále vzhůru - tedy dále nad inflační cíle ČNB, MNB a NBP. Příslušným centrálním bankéřům by pak nezbylo než nechat utáhnout měnové podmínky, což v těchto malých ekonomikách neznamená nic jiného než umožnit měnovému kurzu, aby posílil. Jinými slovy - nejjednodušším nástrojem pro přibrzdění zrychlující inflace je silnější kurz a z toho plynoucí “dovoz” nižší inflace.



Ačkoliv rozhodně nemáme v úmyslu strašit zrychlující inflací ve střední Evropě, je třeba se mentálně připravit na to, že regionální trhy - zejména ty devizové - mohou v průběhu roku velmi citlivě reagovat na příchozí inflační data, neboť bude-li se inflace dále vzdalovat od inflačních cílů, centrální bankéři nebudou nečinně přihlížet. Přičemž hra na měnové války a co nejslabší kurz mohou být rychle zapomenuty a silnější zlotý, forint či koruna mohou být dokonce na čas preferovanou variantou.

FOREX

Region

Obchodování s regionálními měnami bylo včera klidné. Reakce forintu na zprávy o rezignaci trhy oblíbeného viceguvernéra MNB Nagyho na některé funkce (finanční stabilita) nemělo na forint vliv.



Dnes trh sleduje čísla z Maďarska (průmysl za leden, revize HDP za 2016Q4), nicméně zajímavější bude zítřejší údaj o únorové inflaci. V Česku dnes centrální banka zveřejní výši devizových rezerv ke konci února a saldo devizových obchodů za leden (v 10 hodin). V obou měsících musela ČNB proti posilování koruny intervenovat výrazně (v lednu asi rekordně). A i na začátku března jsou prozatím přírůstky likvidity vysoké.



EUR/USD/GBP

Kurz eurodolaru osciluje v úzkém pásmu v blízkosti hranice 1,06 a vyčkává na důležité momenty tohoto týdne. Těmi budou americká data z trhu práce (středa a pátek) a čtvrteční zasedání ECB.