Německo: Průmyslové zakázky klesly nejvíce za osm let

Objem průmyslových zakázek v Německu v lednu ve srovnání s předchozím měsícem klesl o 7,4 procenta, což byl nejvýraznější měsíční pokles od ledna 2009. Důvodem byl prudký pokles domácí poptávky a také poptávky z dalších zemí eurozóny. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnilo německé ministerstvo hospodářství.



Analytici v anketě agentury Reuters očekávali v průměru pokles zakázek jen o 2,5 procenta. V prosinci se naopak zakázky o 5,2 procenta zvýšily, nejvíce od července 2014.



Důvodem slabého začátku letošního roku byla podle ministerstva vysoká poptávka ve čtvrtém čtvrtletí. Později v letošním roce by se objem zakázek měl podle něj opět zvýšit.



Domácí poptávka v lednu klesla o 10,5 procenta. Objem zahraničních zakázek se snížil o 4,9 procenta, z toho u zakázek ze zemí eurozóny pokles činil 7,8 procenta.



Poptávka po kapitálovém zboží se snížila o 9,9 procenta, z toho domácí o 16,5 procenta a zahraniční o 5,6 procenta. Zakázky na polotovary klesly o čtyři procenta a zakázky na spotřební zboží a zboží dlouhodobé spotřeby o dvě procenta.



Německá ekonomika loni vzrostla o 1,9 procenta, nejrychleji za pět let. V letošním roce vláda čeká zpomalení růstu na 1,4 procenta. Německá ekonomika je největší v Evropě a je na ní závislá řada českých podniků.

