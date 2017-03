6. března: Tohle potřebujete vědět nejen o pondělním obchodování na amerických burzách

Americké akcie v pondělí oslabily, jejich závěrečný pokles byl ale výrazně menší než průběžné ztráty. Investoři netrpělivě čekají, co přinesou páteční data z amerického trhu práce.

Dow v pondělí nakonec klesl o 0,24 % na 20 954,34 bodu, širší S&P 500 odepsal 0,33 % na 2 375,31 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite uzavřel se ztrátou 0,37 % na 5 849,17 bodu.

Index volatility VIX stoupl o 2,55 % na 11,24 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se zvýšil o jeden bazický bod na 2,489 %.

Investory znejistělo obvinění amerického prezidenta Donalda Trumpa, že jej předchůdce v úřadu nechal odposlouchávat, a negativně působilo i politické napětí v Asii, když Severní Korea při testu vypálila čtyři balistické střely.

Americké akcie (6. března 2017), zdroj: Google

Minulou středu americké akcie podle S&P 500 zpevnily nejvýrazněji od začátku roku - index přidal 1,37 % - a benchmark Dow Jones Industrial Average se poprvé v historii dostal nad 21 000 bodů. Z úrovně 20 000 bodů se Dow dostal na 21 000 bodů během 24 obchodních seancí. Výrazný růst cen akcií přišel poté, co americký prezident Donald Trump v noci na středu vystoupil v Kongresu a podle mnohých přednesl "vskutku prezidentský projev".

Nyní se již investoři pomalu začínají soustředit na zasedání americké centrální banky, které je naplánované na polovinu měsíce. Ještě na začátku minulého týdne investoři zastávali názor, že Fed nastavení měnové politiky měnit nebude, během několika dnů ale otočili o sto osmdesát stupňů. Podle dat burzovní skupiny CME se nyní šance na růst sazeb v březnu pohybují kolem 86 %. Zda Fed sazby skutečně zvýší, by mohla naznačit páteční data z amerického trhu práce. Pokud údaje vyzní příznivě, pro Fed by to měl být důkaz, že ožívání americké ekonomiky pokračuje a je stabilní a udržitelné.

Z jednotlivých sektorů v pondělí nejvýrazněji klesly finanční odvětví, sektor základních materiálů, realitní odvětví a sektor necyklického spotřebního zboží. V plusu se udržel pouze energetický sektor.

V indexu Dow nejvýrazněji klesly akcie pojišťovny Travelers (-1,46 %), banky JPMorgan Chase (-0,95 %) a výrobce počítačových čipů Intel (-0,92 %). Dařilo se naopak cenným papírům výrobce těžké stavební a těžební techniky Caterpillar (+0,57 %), ropného podniku ExxonMobil (+0,45 %) a zdravotnické skupiny UnitedHealth Group (+0,3 %).

Akcie Caterpillaru minulý týden srážela zpráva, že americké úřady prohledávají tři budovy jeho ústředí. Společnost uvedla, že podle jejího přesvědčení se úřady zajímají o zisky, jež vytvořila její švýcarská pobočka.

Necelé procento odepsaly akcie automobilky General Motors (-0,84 %), která oznámila prodej německé firmy Opel francouzské skupině PSA Group.

Téměř čtyři procenta na NYSE odepsaly akcie německého finančního ústavu Deutsche Bank (-3,82 %). Titul reagoval na víkendovou zprávu, že společnost plánuje posílit svoji kapitálovou vybavenost až o osm miliard eur prodejem nových akcií.

Akcie firmy Snap (-12,26 %), provozovatele aplikace pro sdílení fotografií Snapchat, odepsaly více než 10 % a dostaly se pod úroveň 24 USD, na níž minulý týden zahájily své působení na burze po IPO. Upisovací cena akcií Snapu byla 17 USD, v pondělí titul během dne sestoupil až na 23,77 USD.

