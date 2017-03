VŠ nebo SŠ? O kolik tisíc Kč si polepšíte na platu, když "se budete dobře učit"?

Je lepší mít při nástupu do zaměstnání výuční list, maturitu, nebo některý z titulů? Analýza nabídek úřadů práce přináší zajímavé informace o rozdílech nástupních platů v jednotlivých pozicích podle požadavků na minimální vzdělání uchazeče o volné místo.

Základní vzdělání

Pro nabídky se základním vzděláním nebo zcela bez vzdělání se nástupní plat pohybuje mezi 13 600 a 20 300Kč. Nástupní platy pracovních pozic, ve kterých není vyžadováno žádné vzdělání, navíc v posledních letech příliš nerostou.

Střední odborné vzdělání - ÚSO

Nejvíce volných pracovních míst nabízí úřady práce právě pro vyučené uchazeče. Nabídka nástupních mezd se pohybuje od 17 600 do 23 500Kč, tedy o 3-4 tis Kč měsíčně více oproti nabídkám bez požadavku na vzdělání. Nástupní mzdy vyučených uchazečů o zaměstnání rostou v posledních měsících a letech vytrvale, o tisíce korun.

Maturita

Nástupní platy uchazečů s maturitou se pohybují ještě výše: od 20 800 do 29 300Kč, tedy 3-6 tisíc korum měsíčně nad mzdou uchazečů se středním odborným vzděláním.

VŠ vzdělání

Nejlepší podmínky nabízí zaměstnavatelé pro uchazeče s vysokoškolským vzděláním. Nástupní platy pracovních pozic s požadavkem na VŠ vzdělání se pohybují od 29 do 40 tisíc Kč, pro absolventy bakalářského studia až do 45tisíc Kč.

Nabídky práce se samozřejmě liší také podle regionu: Nejvyšší platy jsou v Praze, kde nabídky začínají od 20 000Kč/měsíc. Pro absolventy vysokoškolského studia a vedoucí pozice jsou aktuálně nejvyšší nabídky v Brně, nástupní platy nabízené podnikateli pro vysokoškoláky v Brně dokonce převyšují až o několik tisíc Kč platy pražských volných míst.

Obory

A jaký pracovní obor je aktuálně "in"? Samozřejmě stále kralují IT obory s nabídkovými platy od 34 do 50 tisíc Kč, následovány nabídkami práce pro vědu a výzkum, management a finance.

Další požadavky zaměstnavatelů

U požadavků na jazyky nabízí firmy o 3-8 tisíc Kč více pro uchazeče s dobrou znalostí ruštiny oproti angličtině. Z dovedností jsou nejlépe hodnocení řidiči mezinárodní kamionové přepravy s nabízenými platy až 40 000Kč, dále znalost specializovaných prací na PC nebo zkoušky svařování či řezání kovů a plastů s nástupními platy nad 30 000Kč.