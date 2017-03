Americké akcie: Klid před bouří

I nám se moc líbí, že S&P 500 za jeden den neztratil více než procento od loňského 12. října. Krásná série. Pravda ale je, že třeba dva dny po sobě se ztrátou 0,9 % by touto statistikou propadly, ale pro ceny akcií by znamenaly významnější "zářez" než jeden den se ztrátou 1,01 %. Jeden chytrý pán z MKM Partners na to upozornil na konci února. Těch dnů, kdy index neklesl alespoň o 1,5 % ze svých 52týdenních maxim, je dnes již 77. Hra s čísly, ale možná o něco zajímavější série. Mimochodem, v roce 1964 podobná trvala 126 obchodních dnů, ta současná je od té doby nejdelší.

