Stockman: Trh si mylně vykládá Trumpovy kroky, k žádné fiskální stimulaci ani dojít nemůže. Riziko propadu trhů je výrazné

Podle Davida Stockmana, který byl dříve šéfem rozpočtu v administrativě prezidenta Reagana, si trh mylně a příliš růžově vykládá fiskální přísliby nového prezidenta Donalda Trumpa.Růstová rallye akciových trhů postavená na těchto mylných výkladech je ve výrazném ohrožení.Podle Stockama trhy pouze fantazírují o možné fiskální stimulaci, jež se ale nikdy nemohou naplnit. Podle Stockmana je vysoce nepravděpodobné, že by mohlo dojít k materializaci takových příslibů jako je výrazné snížení firemních daní z 35 na 20 či dokonce 15%. Těmto a dalším stimulačním opatřením bude bránit v rozletu především platné zastropování rozpočtových schodků, jež bude vracet všechny bláznivé nápady zpátky na zem.Podle Stockama je dokonce možné, že dojde k rozpadu vlády, jež zcela pohřbí všechny dosavadní sliby. S takovou možností trh absolutně nepočítá a pokud by k ní skutečně došlo, bylo by to zřejmě zdrcující.Podle Stockama také není v ekonomice zřejmé nic co by mohlo nějakým zásadním způsobem posunout akceleraci celé ekonomiky respektive firemních zisků, jež by k němu vedly.