Na co si dát pozor při výběru povinného ručení?

Letos je to již čtvrtý rok v řadě, kdy se zvýšila cena povinného ručení . Pokud se vám nová cena pojistného nelíbí, můžete bez sankcí odstoupit od stávající pojistné smlouvy a přejít k jiné pojišťovně. Na internetu je řada nezávislých srovnávacích kalkulaček, které vám rychle udělají přehled o cenách na trhu. Cena by ale neměla být jediné kritérium při rozhodování, mohou se v ní totiž skrývat i plnohodnotné asistenční služby, za které byste si jinde museli stejně připlatit.

Co je zohledněno v ceně pojištění?

Dříve se cena pojištění určovala podle kubatury vozidla. Nyní už si pojišťovny zjišťují o autě daleko více – zajímá je stáří, kubatura, výkon a dokonce i hmotnost. Většina pojišťoven ale prověřuje také vaši osobu. Zajímají se především o:

- předpokládá se, že mladý řidič je méně zkušený je u něj větší šance, že zaviní nehodu. Proto si takovýto řidič u většiny pojišťoven připlatí.

- cena pojištění je ovlivněna tím, zda auto patří soukromé osobě, podnikateli, nebo právnické osobě. Některé pojišťovny dokonce nabízí výhodnější ceny vybraným skupinám klientů. Speciální cenu tak mohou dostat například lékaři, hasiči nebo zdravotně postižení řidiči. Také ženy mívají u některých pojišťoven slevu na pojistném.

- ze statistik nehodovosti plyne, že v některých částech ČR se bourá více a v jiných méně. Podle toho se opět odvíjí i výše pojištění. Nejméně rizikoví jsou řidiči v malých městech a na vesnicích.

- logickým parametrem pro výpočet výše pojištění je samotná řidičská historie klienta. Pokud řidič jezdí bez nehod, jsou mu přiznány bonusy, díky kterým můžete získat až 50% slevu. Naopak - pokud řidič v minulosti boural, dostá tzv. malusy a cena pojištění se pro něj zvyšuje.

Jste rizikový řidič? Některým pojišťovnám to nevadí

Pokud jste mladý řidič, bydlící v regionu s vysokou nehodovostí, nemusí to nutně znamenat, že budete mít drahou pojistku. Každá pojišťovna si sama určuje, podle čeho stanoví cenu. Zkuste si proto najít takovou, která k těmto kritériím nepřihlíží. Existují i takové pojišťovny, které osobu pojištěného vůbec nezohledňují a zajímají se jen samotné auto.

Plaťte dopředu a ušetříte

Stejně jako u dalších typů produktů máte i u povinného ručení slevu za to, když si ji předplatíte na delší dobu. Nejlevněji pořídíte pojištění při zaplacení pojistného na celý rok dopředu

Bonusy získáváte u všech pojišťoven

Mnoho lidí si vybírá pojištění u stále stejné pojišťovny, protože se domnívají, že právě tím získávájí na výši bonusu. Málo se totiž ví, že tato sleva je daná zákonem a dostanete ji automaticky u každé pojišťovny. Každému motoristovi se načítá do centrální databáze bonus. To je sleva, kterou může uplatnit u jakékoliv pojišťovny. Neznamená to, že pokud řidič změní pojišťovnu, přijde o tuto slevu, upozorňuje Pavel Ronovský, ředitel nezávislého portálu o pojištění.

Hlídejte si, komu auto půjčujete

Řada lidí má pojištění sjednáno na své rodiče, jelikož mají vysoké bonusy. Pokud se ale nechcete dostat do problémů, zjistěte si, jestli vaše pojišťovna nepodmiňuje vyplácení pojistného jen při nehodě zaviněné přímo pojistníkem. Pokud v tomto případě způsobíte nehodu vy, nemusí pojišťovna vyplatit nic. To stejné platí pro případ, že auto půjčujete svým dětem či známým. Některé pojišťovny od vás už při sjednávání smlouvy budou chtít informaci o tom, kdo auto bude řídit a výši pojistky pak naměří podle nejvíce rizikového řidiče z vašeho seznamu. Pokud jim zamlčíte, že auto bude řídit i někdo méně zkušený a ten způsobí nehodu, může po vás pojišťovna dle pojistných podmínek vymáhat peníze, které vyplatila poškozenému. Dále vám ještě doúčtuje rozdíl na pojištění, kterou také musíte zaplatit. Tento druh speciálních podmínek má sice jen malé procento pojišťoven, ale je dobré ujistit se, že to není zrovna ta vaše.

Kdy pojišťovna kryje škody a kdy nemusí?

Pojišťovna musí uhradit škody na zdraví (včetně úmrtí) i majetku, a další škody vyjmenované v zákoně (například zisk, o který poškozený kvůli nehodě přišel). Škodu pojišťovna uhradí poškozenému vždy, ale pokud se zjistí, že jste například řídili pod vlivem alkoholu nebo drog, vozidlo nebylo technicky způsobilé k provozu, měli jste zákaz řízení nebo jste škodu způsobili úmyslně, bude po vás pojišťovna vyplacenou částku vymáhat.

Levné pojištění vs. kvalitní asistenční služby

Kromě ceny se můžete rozhodovat také podle asistenčních služeb , které pojišťovny nabízejí bezplatně v rámci pojistky. Samozřejmě zde ale platí, že od levného pojištění nelze čekat komforní balíček služeb. Mezi základní nabízené služby, které by však neměly chybět v žádné pojistce patří příjezd asistenčního vozidla k porouchanému vozidlu a jeho odtažení. Pokud vám nevadí si připlatit, nabízí se také oprava porouchaného auta na místě, poskytnutí náhradního vozidla nebo i proplacení přenocování v hotelu, pokud to okolnosti vyžadovaly.

Pozor na duplicitu služeb s havarijním pojištěním

K samotnému povinnému ručení si za příplatek můžete sjednat pojistku čelního skla, pojištění živelných události nebo u některých pojišťoven dokonce přímou likvidaci pojistné události. Pokud však máte i havarijní pojištění, zjistěte si, jestli už na danou událost nejste pojištěni zde. Zbytečně byste si duplicitně platili za stejnou službu.