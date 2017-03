Ropa kolísá jen minimálně. Naznačí OPEC prodloužení dohody?

Kolísavost cen ropy zůstává i nadále velmi nízká a nic na tom nezměnila ani páteční data o aktivitě těžařů v USA. Americká lehká ropa WTI se v únoru pohybovala v cenovém pásmu širokém pouze 3,72 dolaru. To je nejmenší rozpětí za více než deset let. Přes 55 dolarů se přitom - byť jen o pár centů - cena nedostala. A naděje investorů pozvolna opadá.

Ropní býci dříve zastávali optimistický názor, že loni dohodnuté škrty v ropné produkci OPECu sníží nadbytek ropy na světovém trhu. Cena WTI tak v posledních pěti týdnech loňského roku stoupla o 17 procent. Letos se ale růst zastavil.

Z OPECu sice přišly zprávy, že ropný kartel svoji produkci v lednu opravdu snížil, a škrty podle analytiků Bloombergu, ropných firem a údajů o pohybu tankerů pokračovaly i v únoru.

V neprospěch ale vypovídají data o zásobách v USA a aktivitě tamních těžařů. V týdnu do 24. února byly americké ropné zásoby na historických rekordech, denní produkce byla ve stejném období nejvyšší za necelý rok a počet ropných vrtných souprav v USA stoupl minulý týden nejvýše od předloňského října. Data Americké CFTC pak ukázala, že v týdnu do 28. února snížily hedgeové fondy svoje sázky na růst cen WTI o 6,5 procenta.

Americká lehká ropa se dnes na burze Nymex naposledy pohybovala těsně kolem 53 dolarů za barel. Severomořský Brent zůstával na burze ICE kolem 55 dolarů za barel. Oba přední světové ukazatele cen ropy ale ztrácely shodně zhruba 0,6 procenta. Minulý týden ve čtvrtek se ropa WTI se silnějším dolarem propadla o 2,3 procenta. Futures se přitom vypořádaly pod 50denním klouzavým průměrem, což se stalo poprvé od 29. listopadu, tedy den předtím, než se členové OPECu dohodli na snížení produkce.

Přelomová ropná dohoda, rozšířená později o Rusko a další spolupracující nečleny, platí předběžně do konce června a objevují se tudíž otázky, co dál. Opatrné signály by mohla vyslat nadcházející konference těžařů v Houstonu, kde vystoupí kromě jiných také ruský ministr energetiky Alexander Novak, jeho saúdskoarabský protějšek Chalíd Fálih a další zástupci producentů ze zemí OPECu. Ti by mohli „začít pomalu naznačovat, že pravděpodobnost prodloužení dohody na omezení produkce za horizont první poloviny roku narůstá“, uvádějí analytici společnosti ČSOB.

Zatímco investoři o dalším růstu cen pochybují, v hlavním městě amerického ropného průmyslu by tento týden mohlo být veseleji. Oproti situaci před rokem, kdy se tu konference CERAWeek konala naposledy (a kdy ještě zuřila úporná cenová válka mezi blízkovýchodními těžaři a americkými producenty z břidlic), je ropa dražší o zhruba 70 procent.

Zdroje: Investing.com, BBG, Patria.cz, ceraweek.com