Buffett tvrdí, že akcie jsou levné. Jeho logika je slabá

V rozhovoru pro CNBC Warren Buffett před několika dny uvedl, že akcie jsou poměrně levné. On sám vsadil na Trumpovu rally asi 20 miliard dolarů. A akcie jsou podle něj levné, protože sazby zůstávají na velmi nízkých úrovních. Taková logika by ovšem ukazovala, že Buffett sází na Trumpa, ale i proti němu. Pokud by totiž politika nového prezidenta zvedla tempo ekonomického růstu, muselo by dojít k růstu sazeb.



Prozatím je jasné, že udělal velmi dobře, když ve svých investicích dal stranou své politické přesvědčení (dlouhodobě podporuje demokraty a fandil Hillary Clintonové). Navíc tvrdí, že s Trumpem v některých oblastech souhlasí včetně otázky domácí bezpečnosti, podpory ekonomického růstu a růstu příjmů, které byly poškozeny globalizací. Buffett v rozhovoru také uvedl, že Trump bude pravděpodobně muset slevit ze svých požadavků na daňovou reformu, protože jeho současný plán je příliš komplikovaný na to, aby prošel Kongresem.



Podle mě je dost těžké si představit, že by plány nové americké vlády nevedly k růstu sazeb a výnosů vládních dluhopisů. Vláda v podstatě chce více výdajů na obranu, nechce snižovat sociální výdaje a požaduje snížení daní. Není mi jasné, jak by taková kombinace mohla nevyvolat růst výnosů obligací. Proto očekávám, že výnosy desetiletých vládních dluhopisů se budou v první polovině letošního roku pohybovat mezi 2 – 2,5 % a ve druhé polovině roku se dostanou na 2,5 – 3 %.



Buffett také varoval před „mícháním politického přesvědčení a investic“. „Pravděpodobně polovinu mého života byl v prezidentské funkci někdo, koho jsem nevolil, ale to mě nikdy nedonutilo stáhnout se z trhu,“ dodal. Něco podobného tvrdím i já: Investoři by se měli zaměřit na to, zda je vládní politika pro trh příznivá, nebo není, a ne na to, zda je obecně dobrá či negativní. Buffett sleduje vývoj na trhu za pomoci poměru kapitalizace a HDP. V roce 2001 v rozhovoru pro Fortune uvedl, že pokud se poměr dostane mezi 70 – 80 %, nákup akcií bude pravděpodobně dobrým rozhodnutím. Jestliže se dostane na hodnoty kolem 200 %, jako tomu bylo v roce 1999 či 2000, investoři si „hrají s ohněm“. Vývoj tohoto poměru je zobrazen v následujícím grafu modře, červeně je vyznačen vývoj poměru kapitalizace trhu a tržeb obchodovaných společností.





Poměr kapitalizace k nominálnímu produktu se ke konci minulého roku zvedl na hodnotu 1,59 a nyní se blíží cyklickému maximu ve výši 1,69. Rekordním maximům se blíží i poměr kapitalizace a tržeb a podobně se chová řada dalších valuačních ukazatelů. I přesto si Buffett myslí, že akcie jsou levné. V druhém grafu je zobrazen vývoj poměru cen akcií a zisků na akcii PE a poměr cen akcií k tržbám na akcii PS:





V podstatě nás nyní mohou čekat dva základní scénáře. Bude pokračovat ekonomické oživení, v prvním scénáři se začne ekonomika více přehřívat než ve druhém (samozřejmě tu je třetí možnost, že Trumpův protekcionismus pošle ekonomiku do recese). Ve scénáři s velkým přehřátím vyvolaným fiskální stimulací se ale zvedne i inflace, protože ekonomika se blíží plné zaměstnanosti. Vládní deficity se mohou zvyšovat a sazby budou růst. Fed bude razantněji utahovat svou politiku, ale pro akcie by mělo celkově jít o býčí scénář – v případě, že korporátní zisky budou dostatečně růst.



Ve druhém scénáři je oživení mírnější a sazby mohou zůstat na nízkých úrovních. To by ale znamenalo, že Trumpovy velkolepé plány zůstanou do značné míry nenaplněny. Pozitivní nálada z trhů vyprchá a i když se sazby udrží nízko, bude dost těžké ospravedlnit současné vysoké valuace. Zisky totiž pravděpodobně neprojdou boomem, v jaký investoři začali po volbách doufat.



Autor: investor a ekonom Ed Yardeni



(Zdroj: Yardeni Research)