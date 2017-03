Nebojte se o starou dobrou Čínu, Všečínské shromáždění lidových zástupců ví co dělá

Růst ekonomiky o 6,5 procenta za rok, roční výkon indexu spotřebitelských cen (CPI) na úrovni 3 procent a roční schodek rozpočtu ve výši 3 procent hrubého domácího produktu (HDP). Masivní podpora reforem, které mají v Číně podpořit soukromé investice a omezení zadlužení korporátního sektoru. To jsou (zatím) hlavní body, na kterých se shodlo o víkendu otevřené zasedání Všečínského shromáždění lidových zástupců. To má pokračovat až do 15. března.

I když je plánované tempo ekonomického růstu Číny ve výši 6,5 procenta nižší, než ekonomický růst dosažený v roce 2016 ve výši 6,7 % a které bylo nejpomalejším tempem růstu za více než čtvrt století, kapitálové trhy přijaly oznámená čísla s optimismem. Plánovaný růst je totiž nejen podle mnoha ekonomů v souladu s očekáváními, ale také nabízí možnost rychlejšího tempa růstu.

Čínská vláda: Chceme udržet optimismus a stabilitu

Se shora uvedenými cíli souvisí ale podle mnoha komentátorů světových ekonomických médií jedna linka: Totiž udržení stability a optimismu v Číně. I proto chce vláda pokračovat v řešení vážného problému, souvisejícího s masivním nárůstem veřejných investic do infrastruktury, růstem bankovních úvěrů a tím rychlého zadlužení korporátního segmentu. Čína potvrdila, že snížení dluhové zátěže obchodních společností je jednou z klíčových priorit pro rok 2017.

Li Kche-čchiang, premiér čínské vlády, na Všečínském shromáždění lidových zástupců také řekl, že země bude pokračovat v omezování produkce uhlí a oceli a varoval před snahou o obchodní protekcionismus, která je patrná u některých západních vlád. Čína má v plánu letos omezit výrobu oceli o 50 milionů tun a produkci uhlí o více než 150 milionů tun a pokračovat tak v trendu předchozích let. To přispěje k redukci exportu čínské ocele do západních zemí. Na dovoz levné ocele z Číny si stěžují američtí i evropští producenti.

Deficit státního rozpočtu má letos činit stejně jako loni tři procenta hrubého domácího produktu. Loni si čínské vedení stanovilo růst na úrovni 6,5 procenta až sedm procent, nakonec však HDP vzrostl o 6,7 procenta, což bylo ve stanoveném rozpětí, avšak tempo růstu bylo nejpomalejší za 26 let.

Čínské reformy budou pokračovat

Letos Čína toleruje pomalejší růst, protože se chystá provést některé reformy, které by v budoucnu měly přinést lék na rostoucí zadluženost země. Země se také pokouší stimulovat domácí spotřebu. Jde o jasný signál, který ukazuje na revizí fungování čínské ekonomiky, která se přestává spoléhat výhradně na vývoz, těžký průmysl a masivní státní investice a začíná více sázet na domácí spotřebu.

Schodek veřejných financí má letos činit 2,38 bilionu jüanů. Pro loňský rok si vláda stanovila deficit 2,18 bilionu jüanů. Oba údaje představují tři procenta HDP. Fiskální výdaje mají stoupnout o 6,5 procenta a příjmy se mají zvýšit o pět procent. Premiér v projevu také varoval před nebezpečím růstu dluhu, což ekonomové považují za rostoucí hrozbu ekonomickému růstu. Celkové zadlužení místních samospráv, firem a domácností vzrostlo ze 150 procent HDP v roce 2008 na zhruba 260 procent.

Ekonomové si všímají také toho, že vyjádření premiéra Číny je možné spojit i s řešením sociálních komplikací, které souvisejí nejen s propouštěním zaměstnanců, ale často také s nevyplácením mezd. Podle analytiků to pomůže zachovat sociální stabilitu v dotčených oblastech. Podle premiéra Číny prý plánovaný ekonomický růst slibuje dostatečnou tvorbu nových pracovních míst a propuštěným lidem mají pomoci také nové rekvalifikační programy. V tomto ohledu ale hodnocení analytiků vyznívá spíše pesimisticky. „Nebojte se o starou dobrou Čínu," napsal Carl Weinberg do svého víkendového blogu. „Její tempo růstu patří stále mezi největší ve skupině G20 a Čína přispívá ke globálnímu růstu HDP více, než jakákoli jiná země skupiny," dodal Weinberg.