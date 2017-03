ECB bude držet poker face

Ve čtvrtek bude zasedat Rada guvernérů ECB a budou mít na stole novou, optimističtější prognózu: celková inflace je na dvou procentech a také data z reálné ekonomiky pozitivně překvapují.





Nicméně nelze čekat ukvapenou reakci. Mimo jiné i díky tomu, že jádrová inflace se perzistentně drží kolem jednoho procenta. A to navzdory lepšícímu se stavu ekonomiky (mezeře výstupu).

Dále 15. března proběhnou první letošní ostře sledované volby, kde by mohli vyhrát populisté: Nizozemí. Poslední průzkumy ukazují, že jejich popularita poklesla z více než 30 procent pod 24. Brexit a Trump však velí „buďte ve střehu!“

Navíc, od dubna ECB sníží objem nakupovaných aktiv v rámci kvantitativního uvolnění (QE) z 80 na 60 mld. EUR. ECB si bude chtít nejdříve tento krok vyhodnotit.

Ve čtvrtek je tak možné od ECB očekávat potvrzení kvantitativního uvolnění minimálně do prosince tohoto roku. Rizika mohou být popsané jako vyrovnané = posun do neutrálního módu.

My očekáváme, že ECB bude pokračovat v QE do prosince v objemech 60 mld. EUR a následně bude snižovat objem nákupů tak, aby v polovině roku 2018 skončila na nule. Zvyšování sazeb očekáváme spíše až po skončení QE.

Není však vyloučené, že v mezidobí ECB nezvýší depozitní sazbu z -0,4%. Umožnilo by ji to zpřísnit měnové podmínky tam, kde je to potřeba (Německo) a prostřednictvím QE cíleně uvolňovat měnovou politiku zemím také tam, kde je to potřeba (periférie).



David Navrátil