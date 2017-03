GM prodává Opel. Za 2,2 miliardy EUR ho kupuje výrobce Peugeotů

Americká automobilová jednička vlastnila značku Opel téměř 90 let. Ztrátovou evropskou divizi nyní prodává výrobci Peugeotů, francouzské automobilové skupině PSA Group. Z ní se s 17procentním na trhu stane evropská automobilová dvojka za německou skupinou Volkswagen se zhruba 24 procenty.

Investorům se obchod líbí, soudě alespoň podle reakci akcií PSA. Ty se v úvodu vyhouply až o více než 5 procent na více než 20 EUR za akcii, kde byly naposledy v červenci 2011.

Hlavní součástí evropské divize GM je již zmíněná německá automobilka Opel. V Británii vyrábí vozy jeho sesterská značka Vauxhall. Spojená společnost bude chtít vyrábět ročně přes pět milionů vozů ročně.

Součástí obchodu je také divize GM v oblasti finančních aktivit v Evropě. Polovinu v této divizi koupí pod hlavičkou společného podniku s PSA francouzská banka BNP Paribas za zhruba 450 milionů EUR. Cenovka za celou transakci činí úhrnem 2,2 miliardy eur. Z toho dceřinky Opel/Vauxhall mají hodnotu 1,3 miliardy EUR a evropské operace GM Financial hodnotu 0,9 miliardy EUR, uvedla automobilky v dnešním prohlášení.

Jaké jsou plány? A co propuštění?

Spojení by do roku 2026 mělo přinést roční úspory ve výši 1,7 miliardy EUR. Ztrátový Opel/Vauxhall by měl do roku 2020 generovat provozní marži na úrovni 2 procent a volný provozní peněžní tok v kladných číslech, očekává PSA. Do roku 2026 by měla být provozní marže 6procentní.

Americké GM se ztrátovým Opelem po letech v červených číslech došla podle všeho trpělivost. Úhrnná ztráta divize dosáhla od roku 2009 zhruba 9 miliard dolarů. Loňským cílem bylo dostat se na nulu, ten ale divize nesplnila. Pro americkou skupinu přitom není prodej Opelu úplně bez ztráty kytičky. Automobilka v této souvislosti zaúčtuje mimořádný nehotovostní odpis 4 miliardy až 4,5 miliardy USD. I tak ale dohoda uvolní zhruba 2 miliardy USD v hotovosti. Tyto peníze by chtěl GM použít na odkupy akcií. Akcie GM v premarketu rostly o mírných 0,13 procenta.



Americká automobilka nyní v Evropě zaměstnává kolem 38 000 lidí, z toho zhruba polovinu v Německu. V Británii má GM asi 4 500 zaměstnanců. PSA slibuje, že stávající pracovní kontrakty neporuší. Šéf PSA Carlos Tavares už ale naposledy nezmínil, že všechny továrny Opelu zůstanou otevřené. Snižování stavu přitom podle agentury Bloomberg nelze vyloučit. Obě společnosti vyrábějí v Německu, Francii či v Británii auta určená pro masový trh.

Faktor brexit

Jinou otázkou je, co bude s továrnami Vauxhallu v Británii, která se chystá opustit Evropskou unii. Podle Tavarese jsou ale britské továrny pro francouzskou firmu příležitostí, pokud Británie opustí Evropskou unii v takzvaném tvrdém scénáři, tedy bez zachování přístupu na společný trh. Automobilky se obávají, že takto dramatický výsledek jednání o brexitu by mohl vést k zavedení cel na dovoz a vývoz aut z Británie. S vlastní továrnou v zemi (Vauxhall má provozy v Lutonu a v Ellesmere Port v severozápadní Anglii) by se Peugeot mohl těmto problémům vyhnout.

„Je tu Brexit, riziko a příležitost mít v Británii několik výrobních závodů v případě, že nastane tvrdý Brexit,“ uvedl generální ředitel PSA podle agentury Reuters.

Akcie Peugeot v dnešním úvodu zamířily vzhůru. Na burze v Paříži rostly naposledy o více než 2 procenta. Vývoj titulu za poslední dva roky ukazuje graf níže. Červená linka je pro akcie General Motors na burze v New Yorku.

