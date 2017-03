10.h - BCPP v úvodu týdne stagnuje. Dostane se ČEZ brzy přes 460 Kč?

Pražská burza vstupuje do nového týdne bez jasného směru poté, co v minulém týdnu index PX zaznamenal 1,5% týdenní nárůst. Západoevropské burzy v úvodu týdne oslabují, když investoři vybírají zisky z minulého týdne. Tento týden bude zajímavý z pohledu amerických dat z trhu práce a zasedání ECB. Středoevropské burzy otevírají v červených číslech, když polský WIG 20 ztrácí 0,3 %, maďarský BUX odepisuje 0,5 % a rakouský ATX odevzdává 0,3 %.



Na pražské burze sledujeme v úvodu obchodování smíšený vývoj, když výraznější pohyb sledujeme u akcií O2, které rostou o 1,5 % na 275 Kč, zatímco akcie Komerční banky oslabují o necelé 1 % na 945 Kč. Většímu prodejnímu tlaku zatím odolávají akcie Erste Bank, na které může dolehnout negativní sentiment ze západoevropského bankovního sektoru, kde bankovní index Stoxx 600 Banks ztrácí 0,9 %. Na banky v Evropě dnes doléhá plán Deutsche Bank na navýšení nového kapitálu o 8,5 mld. EUR.



Akcie ČEZ vstoupily do dnešního dne jen mírným růstem, když posilují o 0,3 % na 455,5 Kč. V průběhu tohoto týdne bude zajímavé sledovat, zda se jim podaří prolomit hranici 460 Kč. Cena elektřiny s dodávkou v příštím roce klesá na německé burze o 0,5 % na 30,35 EUR/MWh.