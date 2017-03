GM to s Opelem vzdal, Peugeot má velké plány

General Motors souhlasil s prodejem Opelu francouzskému koncernu Peugeot SA za 2,2 miliard euro . Po téměř dvaceti ztrátových letech to GM s Opelem vzdal a zbavuje se ho. Peugeot zaplatí 1,3 miliardy za značku Opel a Vauxhall. Finanční služby GM spojené s těmito značkami převezme Peugeot a BNP Paribas za 900 mil. euro . Součástí dohody jsou i warranty na akcie Peugeotu, ty však mohou být uplatněny až pět let po své emisi. S ohledem na ztrátovost Opelu se zvýší profitabilita GM, objem prodaných aut poklesne o 10%. Opel se měl přehoupnout do černých čísel v uplynulém roce, ale Brexit a následný propad libry tomu zabránil. GM se tak zbavuje Opelu v situaci, kdy se pomalu začíná vracet do černých čísel. CEO Peugeotu Carllos Tavares věří, že se mu s Opelem podaří stejný úspěch jako s Peugeotem, který před čtyřmi lety zachránil před bankrotem. Jeho cílem je expandovat značku Opel mimo svůj region a spekuluje se i o vstupu na americký trh.Pavel Smolík,