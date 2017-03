Dolar není schopen dál posílit, proč?

Janet Yellenová ve svém pátečním vystoupení stvrdila březnový růst sazeb v USA. Jasně řekla, že růst sazeb v březnu je “žádoucí”, pokud budou chodit dál slušná čísla. Posledním důležitým číslem budou v tomto týdnu souhrnné statistiky z amerického trhu práce za únor (payrolls). My čekáme silný výsledek – přírůstek pracovních míst přes 200 tisíc (viz náš Stopař – http://bit.ly/2k8R6Cd). Zajímavé je, že přes výrazný nárůst sázek na březnový růst amerických sazeb (šance 96 %) nezabodoval výrazněji americký dolar, kterému se stále nechce pod 1,05 EUR/USD.

Částečně to může být dáno tím, že i když stoupaly sázky na růst amerických sazeb v březnu, trhy nezvýšily výrazně svůj odhad sázek do konce roku 2017. Stále počítají s trojitým růstem sazeb jen velice lehce a pravděpodobnost čtvrtého zvýšení stoupla jen lehce (z cca 15 % na 20 %). Proto i dvouleté americké výnosy, na které je citlivý eurodolar, nešly nijak raketově vzhůru (od poloviny února o 9 bps).Pokud ale přijdou tento týden další dobrá čísla z amerického trhu práce a Fed o týden později představí vyšší inflační prognózu, může být všechno jinak a trhy mohou agresivněji zvyšovat své sázky na růst sazeb i do konce roku 2017 a 2018.

Druhý důvod, proč eurodolar zatím váhá a přešlapuje na místě, souvisí spíše s děním v eurozóně. Poslední série silných čísel a vyšší inflace řadu investorů před zasedáním ECB drží v opatrnosti – mají obavy, aby s vyšší inflační prognózou v ruce centrální bankéři nenaznačili rychlejší ústup z měnové expanze. Pak by euro dostalo pádný argument pro zastavení ztrát – vyskočení z negativního trendu, ve kterém se pohybuje od roku 2014. My však zatím nic takového nečekáme. K podobnému kroku ECB může podle nás sáhnout až na podzim po nizozemských a francouzských volbách. Tento týden maximálně vypustí z doprovodných komentářů možnost snižovat sazby hlouběji do záporu. A to by euru k dalším ziskům stačit nemělo. Jinými slovy, zatím dolaru na frontě s eurem přes rozpačité výkony z uplynulého týdne dál fandíme.

Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance