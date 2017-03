TV Prima: Stát je nespravedlivý k rodinám, ve kterých se narodí více dětí

Rodiny s dvojčaty a vícerčaty vyčerpají od státu podstatně méně peněz než ty, kterým se děti rodí postupně za sebou.





Rodičovský příspěvek v celkové výši 220 tisíc korun se totiž váže na matku a roste pouze tak, že si naplánuje více porodů v průběhu let. Na problém teď upozornil ministr, který má sám doma dvojčata.



Jaké navrhuje změny zjišťovala Lenka Pištěková.



Říká se dvojnásobná radost, ale jak vidíte, je to také dvojnásobná starost. A přitom rodiny nemají šanci čerpat opakovaně rodičovský příspěvek. Jak se to dělá u dětí rozvržených do několika let po sobě. Pokud rodina s vícerčaty nespadá do kategorie nízkopříjmových, nedosáhne ani na další příspěvky.



Porodný to vůbec ne snad, to ani jako jsem nějak nezaznamenala, že bych snad měla mít na to nárok, přídavky na děti taky ne. A nic jinýho vlastně jako by jsme nedostali od státu, od nikoho no. Mateřskou máme 7 tisíc všechny stejně jako prostě maminky s jedním dítětem.



Vlastně rodinám s vícerčaty se nenásobí nic. Podle našich výpočtů přichází rodina s dvojčaty přibližně o čtvrt milionu korun oproti rodině s dvěma dětmi narozenými zvlášť. A rodina s trojčaty skoro o půl milionu.



Dvoje boty 2 000, takže třetina z mateřský je pryč.



O problému se moc neví, protože vícečetných je asi 15 porodů s tisíce. Zájem projevil až ministr, který to zažil na vlastní kůži.



Vím jak to chodí s těmi dvojčaty, akorát více ošacení, dvakrát více drahé očkování. To znamená, to jsou velmi vysoké náklady a je to nespravedlivé.



Přála bych si, aby dostali opravdu dvojnásobek, protože by to bylo spravedlivý no.



Tak daleko ale stát nepůjde. Ministr poslancům předložil návrh, aby po vícečetných porodech rodičovský příspěvek vzrostl na 1,5 násobek. Tedy místo 220 tisíc by rodina mohla vyčerpat 330 tisíc korun.



,,Co se týče toho 1,5 násobku, tak to si myslím že je takový docela rozumný kompromis."



Pokud bude vše schváleno tak, jak má, tak by to mělo platit od začátku příštího roku.



A návrh má šanci na přijetí. Ve sněmovně tentokrát panuje vzácná shoda, že dává smysl. Lenka Pištěková, Prima FTV.

