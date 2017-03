PSA koupí Opel od GM za 1,3 md. EUR

J&T BANKA, privátní banka úspěšných: Od roku 1998 se staráme o investice a finance těch nejbohatších, těch nejnáročnějších. Individuální přístup a maximální komfort je cítit ve všem, co děláme. Jsme privátní bankou, která klientům pomáhá majetek zhodnotit, ochránit a předat dalším generacím a v neposlední řadě si ho také užít. Učíme se od těch nejlepších a rosteme spolu s našimi klienty. Vedle komplexních služeb family office a privátního bankovnictví poskytujeme specializované financování v oblasti real estate a podnikových akvizic. Do bankovního holdingu J&T patří kromě české J&T Banky její slovenská pobočka, ruská banka J&T Bank ZAO a banka J&T Bank and Trust se sídlem na Barbadosu. Více informací na: www.jtbank.cz

Peugeot-Citroën převezme automobilku Opel-Vauxhaull od General Motors za 1,3 mld. eur . Za dalších 0,9 mld. pak společně s BNP Paribas převezme evropské společnosti GM nabízející financování koupě vozů. Peugeot se po akvizici stane druhým největším evropským výrobcem aut po skupině Volskswagen a očekává tržní podíl cca 17 % na evropském trhu. Peugeot má za cíl dosáhnout do r. 2026 ročních synergií 1,7 mld. eur , z čehož by značná část měla být dosažena již do r. 2020. Provozní marže Opelu by se měla dostat na 2 % v r. 2020 a 6 % v r. 2026. Očekávané úspory jsou podle nás nižší, než původně trh spekuloval, proto zprávu považujeme za mírně negativní.