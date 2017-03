Rozbřesk: Yellenová potvrdila březnový růst sazeb, dolar ale není schopen dál posílit

Janet Yellenová ve svém pátečním vystoupení stvrdila březnový růst sazeb v USA. Jasně řekla, že růst sazeb v březnu je “žádoucí”, pokud budou chodit dál slušná čísla. Posledním důležitým číslem budou v tomto týdnu souhrnné statistiky z amerického trhu práce za únor (payrolls). My čekáme silný výsledek - přírůstek pracovních míst přes 200 tisíc (viz náš Stopař - http://bit.ly/2k8R6Cd). Zajímavé je, že přes výrazný nárůst sázek na březnový růst amerických sazeb (šance 96 %) nezabodoval výrazněji americký dolar, kterému se stále nechce pod 1,05 EUR/USD.



Částečně to může být dáno tím, že i když stoupaly sázky na růst amerických sazeb v březnu, trhy nezvýšily výrazně svůj odhad sázek do konce roku 2017. Stále počítají s trojitým růstem sazeb a pravděpodobnost čtvrtého zvýšení stoupla jen lehce (z cca 28 % na 35 %). Proto i dvouleté americké výnosy, na které je citlivý eurodolar, nešly nijak raketově vzhůru (od poloviny února o 9 bps). Pokud ale přijdou tento týden další dobrá čísla z amerického trhu práce a Fed o týden později představí vyšší inflační prognózu, může být všechno jinak a trhy mohou agresivněji zvyšovat své sázky na růst sazeb i do konce roku 2017 a 2018.



Druhý důvod, proč eurodolar zatím váhá a přešlapuje na místě, souvisí spíše s děním v eurozóně. Poslední série silných čísel a vyšší inflace řadu investorů před zasedáním ECB drží v opatrnosti - mají obavy, aby s vyšší inflační prognózou v ruce centrální bankéři nenaznačili rychlejší ústup z měnové expanze. Pak by euro dostalo pádný argument pro zastavení ztrát - vyskočení z negativního trendu, ve kterém se pohybuje od roku 2014. My však zatím nic takového nečekáme. K podobnému kroku ECB může podle nás sáhnout až na podzim po nizozemských a francouzských volbách. Tento týden maximálně vypustí z doprovodných komentářů možnost snižovat sazby hlouběji do záporu. A to by euru k dalším ziskům stačit nemělo. Jinými slovy, zatím dolaru na frontě s eurem přes rozpačité výkony z uplynulého týdne dál fandíme.

FOREX

Region

Páteční seance se obešla bez překvapení. Forint mazal část ztrát z předchozího dne a zlotý se i přes intradenní pohyby vrátil k EUR/PLN 4,30.



Páteční revize maďarského ratingu od agentury Moody’s se obešla bez jeho změny, s čímž ale trh asi počítal a na forint by to nemělo mít zásadnější dopad. Stejně tak se zdá, že ani výroky šéfky Fedu Yellenové nebyly pro trhy nijak zvlášť překvapující, ačkoliv platí, že růst sazeb v USA je z hlediska výše úročených měn v regionu negativním faktorem…



Pozornost se tento týden jinak soustředí zejména na zasedání polské centrální banky a na údaj o české inflaci za únor (čtvrtek). Ta by se měla dostat výrazněji nad cíl ČNB.



EUR/USD/GBP

Šéfka Fedu Yellenová sice v pátek víceméně potvrdila to, že Fed bude chtít příští středu zvýšit úrokové sazby, ale dolaru již dále nepomohla a eurodolar se vrátil nad úroveň 1,06.



Yellenová podmínila zvýšení úroků tím, že si ekonomika udrží tempo, což by měl být jeden z příběhů tohoto týdne, neboť ve středu a v pátek očekáváme velmi silná data z trhu (viz našeho Stopaře pro privátní payrolls: http://bit.ly/2mtbiAf). Nicméně kurz eurodolaru bude čelit tento týden ještě jedné události a to ve čtvrtek zasedání ECB, která se bude muset poprat se skutečností, že inflace dosáhla cíle. Trh pak může být nervózní z toho, že by mohly přijít od prezidenta Draghiho přísnější komentáře, což možná do čtvrtka eurodolaru nedovolí propadnout níže.