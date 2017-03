V USA je dobré vybrat zisky, evropské banky mají nejhorší za sebou

Philippe Bodereau stojí v čele finančního výzkumu investiční společnosti Pimco. Nyní tvrdí, že v Evropě se znatelně změnilo makroekonomické prostředí. Před rokem stály v centru problémů zejména bankovní akcie, a to především z důvodu obav z deflace a dlouhodobě uvolněné monetární politiky ECB. Tyto obavy ovšem od té doby do značné míry pominuly. Přispěla k tomu i napřimující se výnosová křivka. Proces jejího napřimování začal sice už v létě minulého roku, na razanci ovšem nabral zejména po amerických prezidentských volbách. Pomohlo mu i zmírnění nákupů dluhopisů ze strany ECB. K tomu všemu se přidává lepší růst HDP a pozitivní změny v PMI a ve výsledku se zlepšuje i výhled ziskovosti evropských bank.



Bodereau se nedomnívá, že by evropské banky čekalo ještě hodně právních sporů a s nimi spojených nákladů, i když v této oblasti „je toho ještě hodně nedokončeného“. Na druhou stranu jsou ale v tomto smyslu nejzranitelnější ty banky, které mají zároveň dostatek kapitálu a jsou schopny ustát i větší ztráty. Brzdou evropského bankovního systému už jsou nějaký čas banky italské. I zde je ale možno pozorovat pozitivní vývoj, a to konkrétně od prosince minulého roku. Vláda totiž schválila stabilizační program ve výši 20 miliard eur.



Přesto však Pimco na periferii eurozóny preferuje španělské a irské banky před bankami italskými. U nich podle investora trhy začínají odlišovat „ty životaschopné od neživotaschopných“. To znamená ty, které jsou na svou rekapitalizaci schopny získat prostředky ze soukromých zdrojů, od těch, které toho schopny nejsou a potřebují pomoc od vlády. „Itálie tedy učinila významné kroky správným směrem, ale stále toho musí ještě hodně dokončit a její bankovní systém je nadále nejslabším místem v Evropě,“ říká Bodereau.



„Rok 2016 nám jasně ukázal, že bychom měli být hodně skeptičtí ohledně schopnosti predikovat politický vývoj a rizika. Týká se to i významných voleb, které jsou v Evropě naplánovány na letošní rok. I u nich je dost dobře možné, že se budeme mýlit a pro investory je důležité, aby se drželi dlouhodobého pohledu. Zdaleka nejdůležitější budou volby ve Francii a už nyní je patrná zvýšená volatilita na trhu francouzských vládních obligací. My sami nevěnujeme velkou pozornost průzkumům veřejného mínění. Podle nich je pravděpodobnost zvolení Le Penové nulová, ale bylo by bláhové se podle toho chovat. Počítáme s tím, že možnost jejího zvolení sice není velká, ale existuje,“ tvrdí Bodereau.



Bodereau řekl, že Pimco má jen „velmi omezené“ investice do francouzských bank, namísto toho se nyní zaměřuje spíše na země mimo eurozónu a zejména na Velkou Británii a Švýcarsko. Tyto země by si totiž v případě zvolení Le Penové vedly „relativně lépe“. Zarážející jsou pak podle něj vysoké rozdíly ve valuacích korporátních obligací v USA a v Evropě. Pimco v období po amerických prezidentských volbách prodalo americké bankovní tituly. Po téměř 20% rally chce totiž „vyčkat, až se uvidí, jaká bude politika nové americké vlády“. Podle Bodereaua je také „známkou investiční disciplíny, když vyberete zisky ve chvíli, kdy se valuace dostanou na nejvyšší úroveň od finanční krize“.



(Zdroj: Pimco)