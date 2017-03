Digitální měna by mohla dlouhodobě zvýšit naše příjmy, Čína ji začne testovat

Hotovost nenese žádný úrok, ale u digitální měny může centrální banka klientům úroky vyplácet (a s takovouto myšlenkou si pohrává například Bank of England). Pokud by ale bityuan měl být úročen, stal by se pro čínský bankovní systém problémem. Číňané se totiž nemohou těšit z vysokého úročení vkladů. Některé menší banky tak mají dokonce problémy se získáváním depozit a pokud by jim začal konkurovat úročený bityuan, mohlo by to vyvolat krizi likvidity. To je ovšem to poslední, co by si centrální banka přála.V tuto chvíli by tedy nová digitální měna měla pouze kopírovat současný systém a fungovat jako rezerva, kterou banky drží u PBoC a která se používá na vypořádání vzájemných závazků. Jeden velký rozdíl by tu ovšem byl: Kryptografie. Záznamy o transakcích prováděných bityuanem by totiž zčásti připomínaly systém, který je používán i u bitcoinu. Bitcoin je ale podobný spíše zlatu, protože jej někteří lidé těží a jiní jej zase používají. Bityuan by byl závazkem centrální banky. Praní špinavých peněz, které je u digitálních měn velkým problémem, by tak u čínské měny riziko nepředstavoval.Pokud PBoC nový systém skutečně zavede, nebude jí nic bránit v tom, aby učinila další krok k verzi 2.0. Bank of England tvrdí, že úročená digitální měna by mohla dlouhodobě zvýšit národní produkt. Pokud se tedy PBoC bude cítit přesvědčená, že takové výhody digitální měna může skutečně nabídnout, mohou se banky začít vážně obávat nového systému.

Autor: Andy Mukherjee

(Zdroj: Bloomberg Gadfly)