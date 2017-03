Boj s rakovinou: Úspěšné testy ženou akcie farmafirem vzhůru

Hutchison China MediTech a švýcarský Roche hlásí úspěch v boji s rakovinou. Nejnovější testy přinesly pozitivní výsledky. Akcie obou firem posilují.

Uplynulý týden přinesl po delší době slibné dílčí úspěchy v boji s rakovinou. Švýcarský výrobce léčiv Roche se pochlubil tím, že jeho „koktejl“ léků dokáže snížit smrtnost agresivní formy rakoviny prsu, podchycené v raném stadiu. Ve třetí fázi testů se ukázalo, že kombinace léků Perjeta, Herceptin a chemoterapie prodlužuje dobu, kterou pacienti žijí, aniž by se jim rakovina vrátila.

Švýcarský koktejl naděje

A je to dobrá zpráva nejen pro ně. Herceptin totiž čelí konkurenci v podobě biosimilárních a generických léků. Nejnovější výsledky tak mohou společnosti Roche vlít novou krev do žil. „Pokud by se účinnost trojkombinace potvrdila, hodnota Herceptinu opět poroste,“ řekl listu Financial Times Jeffrey Holford, analytik investiční banky Jefferies.

Herceptin přinesl švýcarské farmaceutické skupině jen za loňský rok 6,7 miliardy dolarů (přes 171 miliard korun) na tržbách. Ostatně finanční trhy už na zprávu zareagovaly, když akcie Roche posílily o sedm procent.

Švýcarská skupina tvrdí, že užití kombinace Perjeta, Herceptin a chemoterapie ukázalo „statisticky významné zvýšení míry přežití v porovnání s pouhou kombinací Herceptinu a chemoterapie.“ Výzkum se zaměřil na léčbu HER2 pozitivního karcinomu prsu. Jedná se o agresivní formu této rakoviny, která se vyskytuje přibližně u jedné pětiny pacientů, kteří jsou rakovinou prsu zasaženi. Bez léčby jsou vyhlídky na přežití prakticky nulové.

Výsledky testů budou nyní předmětem jednání s regulátory včetně amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) a Evropské lékové agentury (EMA). Celkové výsledky výzkumu pak bude Roche prezentovat za několik měsíců, ale ještě letos. „Přidání Perjety způsobilo klíčové zlepšení,“ uvedla Sandra Horningová, šéfka výzkumu a vývoje švýcarské farmaceutické skupiny.

Analytici přesto před přílišným optimismem, jako obvykle, varují. Roche prý zatím zveřejnila jen částečné výsledky. „O skutečné klinické účinnosti kombinace Perjeta, Herceptin, chemoterapie budeme moci hovořit až poté, co budeme znát kompletní data,“ řekl Holford.

Moderní, nikoli tradiční čínská medicína

Podobný úspěch zaznamenala také čínská skupina Hutchison China MediTech (Chi-Med) sídlící v Šanghaji. Její lék fruquintinib ukázal pozitivní výsledky v závěrečných fázích testování léčby rakoviny tlustého střeva. Pro čínský farmaceutický průmysl, který se začal rozvíjet teprve nedávno, to může znamenat zásadní průlom. Podobně jako v případě Roche, čeká nyní čínskou farmafirmu byrokratické schvalovací kolečko.

Chi-Med se bude snažit uspět také u americké FDA. Pokud se jí to podaří, fruquintinib bude první moderní lék na rakovinu vyvinutý v Číně, který se dostane na globální farmaceutický trh. Potenciální úspěch nezmenšuje ani skutečnost, že Chi-Med na léku spolupracovala s americkou skupinou Eli Lilly.

„Zatím žádná čínská firma podobný lék na svět nepřivedla,“ řekl listu Financial Times šéf společnosti Hutchison China MediTech Christian Hogg. Jediný lék globálního významu, který pochází z Číny, je artemisinin. Toto antimalarikum spatřilo světlo světa v sedmdesátých letech minulého století, nicméně do konečné podoby, která přišla na trh, jej dotáhl až švýcarský Novartis.

Chi-Med v pátek oznámila, že třetí fáze klinických testů ukázala podstatné zvýšení celkové míry přežití a zastavení růstu nádoru tlustého střeva mezi 416 pacienty, u nichž předchozí chemoterapeutická léčba nezafungovala.

Sedm odstínů léčby karcinomu

Kromě rakoviny tlustého střeva se čínská farmaceutická skupina podle listu Financial Times soustředí na výzkum léčby rozvinutých stadií rakoviny plic a do budoucna plánuje vyvíjet lék na rakovinu žaludku. Vše má být založeno na využití právě fruquintinibu a pokračování spolupráce s americkými farmaceutickými společnostmi. Kromě toho Chi-Med pracuje na dalších sedmi lécích proti jiným druhům rakoviny, které testuje po celém světě v pětadvaceti výzkumných projektech. Kompletní výsledky mají být dostupné do tří let.

Susie Janaová z investiční a analytické společnosti Edison se sídlem v Londýně očekává, že celkové prodeje fruquintinibu přesáhnou do roku 2024 částku 740 milionů dolarů (skoro 19 miliard korun). Z toho pouhá jedna sedmina má být realizována v Číně. „Pokud se prokáže, že si tento lék bude schopen poradit i s jinými typy rakoviny, mohl by být roční obrat až dvojnásobný,“ dodala Janaová.

Rovněž v tomto případě investoři oznámené výsledky testů přivítali. Během pátečního obchodování na londýnské burze akcie skupiny Chi-Med zpevnily téměř o osm procent. Aktuální tržní hodnota společnosti se tak pohybuje kolem 1,3 miliardy liber (téměř 41 miliard korun). Za první polovinu loňského roku firma dosáhla obratu bezmála 105 milionů liber (3,3 miliardy korun).

-usi-

