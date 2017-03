Forex Edge: Aktuální úrovně vstupu a výstupu na EUR/USD (4.3.2017)

Aktuálně se držíme v úzkém rozpětí, které jsme si vytyčili v minulém newsletteru. Trh několikrát otestoval obě hranice, které jsme si nakreslili a zůstal prozatím v rozpětí klesajícího trojúhleníku. Případné vstupní ceny byly zmapovány solidně a těm, kteří se rozhodli obchodovat rozpětí je třeba pouze poblahopřát.

Z krátkodobého hlediska je pro nás směrodatné, kterou linii trh sebevědomě prorazí a to nám následně určí, zda-li budeme testovat spodní hladinu širšího rozpětí kolem ceny 1,03500, nebo v opačném případě horní hlavní klesající linii kolem ceny 1,07500.

Si gnální oblasti pro potenciální nákup/prodej jsou vyznačeny v grafu barevnými šipkami.

Z dlouhodobého hlediska zatím přetrvává předpoklad pokračujícího poklesu, ale rozhodně bychom nyní nevstupovali do žádné dlouhodobější pozice. Aktuálně totiž cena ukazuje, že má dostatečnou chuť odrážet se od ceny 1,05000, která má velký význam. Potvrzené odražení by na denním grafu vytvářelo velkou formaci obrácené hlavy a ramen, která by nás mohla vynést ke značně vyšším cenám a rozhodně způsobit výraznější zavírání krátkých pozic. Proražení aktuálního klesajícího trojúhelníku nám poskytne více jistoty v tom, kam by cena mohla pokračovat.

Cena aktuálně dodržuje své rozpětí a to nám značí, že trh není plně rozhodnut o směru delšího pohybu. Jako vhodný přístup se nyní jeví obchodovat spíše cenová rozpětí a na potvrzení delšího pohybu vyčkat.

Hlavní úrovně podpory: 1,05000, 1,03500 Hlavní úrovně odporu: 1,0600, 1,07500 – 1,08000, 1,10000, 1,13000 – 1,14000