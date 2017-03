Když odchází manažerská legenda

Může šestá největší automobilka na světě přežít, když v jejím čele už nebude stát Carlos Ghosn? Nissan se každopádně bude muset vyrovnat s jeho částečným odchodem. Ghosn bude sice dál působit jako předseda dozorčí rady, na jeho místo ale dosedne Hiroto Saikawa, který pro Nissan pracuje od sedmdesátých let a často fungoval jako Ghosnův zástupce. Investoři z této změny po jejím oznámení moc nadšení nebyli a akcie odepsaly asi 1 %.



Žádné velké obavy ale namístě nejsou. Pokud je něco jasné z odborných studií zabývajících se Ghosnovým způsobem vedení společnosti, je to jeho ochota delegovat. Všechna jeho klíčová rozhodnutí týkající se Nissanu byla učiněna během týdne v každém měsíci, který trávil v Japonsku. Když ze země odletěl, Nissan podle jeho slov nechal být a zabýval se aktuálními problémy: „Když jsem v Paříži, dělám rozhodnutí týkající se Renaultu. Když jsem v Rusku, rozhoduji o AvtoVAZ. Nemíchám vše dohromady, namísto toho chci, aby svou zodpovědnost cítily týmy v jednotlivých firmách,“ uvedl Ghosn v roce 2014 v rozhovoru pro LinkedIn.



Saikawa se dostal nahoru jako manažer v oddělení nákupu, což je jedna z nejtěžších pozic v celém odvětví, se kterou souvisí obrovská zodpovědnost. Pak držel řadu vrcholných pozic včetně ředitele americké pobočky. Ghosn má nyní za cíl integraci Mitsubishi s Renaultem a Nissanem, a to zejména v oblasti hybridních vozů. Renault-Nissan-Mitsubishi se stal největším výrobcem elektroaut na světě, ale po prvotním úspěchu s vozem Nissan Leaf na něj nyní doléhá velký tlak konkurence.



Vývoj podílu na trhu elektrovozů popisuje následující obrázek. Ghosnova říše je stále jejich největším výrobcem, ovšem v posledních měsících ztrácí a konkurence se na ni tvrdě dotahuje:







Ghosn stojí v čele automobilky už dlouhou dobu a úvahy o jeho nástupci jsou nesmírně důležité. Pokud by se totiž po jeho úplném odchodu měl Renault-Nissan-Mitsubishi rozpadnout na části, ničemu by to neprospělo. On sám také říká: „Když jsem se stal ředitelem, bylo mi 45 let a pracoval jsem o sto šest. To ale nejde dělat, když vám je 60 nebo 65.“ Příští měsíc mu přitom bude 63.



Nissan není považován za společnost, která by stála v centru zájmu investorů. Investoři věří spíše Tesle a její kapitalizace se tak dostala dokonce nad kapitalizaci Nissanu (viz následující obrázek). Roční produkce Tesly přitom odpovídá asi pětidenní produkci Nissanu! Nissan má ale jiné trumfy a mezi ně patří například spolehlivost. Pro jeho přežití také hovoří to, že eliminoval svou starou hierarchickou strukturu. Dá se tedy čekat, že i bez svého dosavadního ředitele se mu povede dobře.







Autor: David Fickling



(Zdroj: Bloomberg GadFly)