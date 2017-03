Jak na překlad webu

Říká se, že kdo není na internetu, jako by nebyl. Proto dnes téměř každá firma či živnostník má své webové stránky, které mají přitáhnout pozornost zákazníků a poskytnout jim všechny potřebné informace. Často přitom nejde jen o zákazníky české, ale i zahraniční. K tomu je samozřejmě potřeba mít web v několika jazykových mutacích. A právě tehdy vstupuje na scénu Slůně – svět jazyků. S překlady webových stránek máme bohaté zkušenosti. Dnes se tedy s vámi podělíme o základní informace týkající se této specifické oblasti.

Existuje několik způsobů, jak překlad webových stránek zajistit.

1. Překlad zdrojových souborů webových stránek

První možnost, jak připravit překlad webu, je přímý překlad zdrojového kódu (html, php, …). Díky moderním překladatelským nástrojům můžeme takto dodané texty zanalyzovat, zjistit rozsah čistého textu a stanovit přesnou cenu a termín. Překlad pak od nás dostanete opět ve stejném formátu a můžete jej přímo vložit na web, bez nutnosti dalších formátových úprav.

2. Překlad v redakčním systému

Druhou, pro zákazníka velmi pohodlnou možností, je překlad přímo v editačním nástroji, který využívá pro tvorbu svého webu (WordPress, Joomla!,…) nebo ve speciálním lokalizačním nástroji (Poedit, OmegaT,…). V takovém případě nám zákazník poskytne pro překladatele přístupy a ti pak překládají přímo v daném prostředí. Stejně jako první možnost i tato možnost přináší zákazníkovi tu výhodu, že překlad již nemusí nijak dále editovat a může jej rovnou použít na webu.

3. Překlad čistých textů

Poslední možnost, kterou zákazníci hojně využívají, ačkoliv vyžaduje z jejich strany nejvíce následných úprav, je překlad čistých textů vykopírovaných do jakéhokoliv textového formátu (doc, txt, …). Tento formát umožňuje snadnou editaci a nijak se neliší od běžných překladů např. smluv, manuálů a jiných typů textů. Zákazník si následně musí celý text sám převést do svého webového prostředí, obvykle přes redakční systém, který používá k editaci webu.

Slůně – svět jazyků vám poradí a pomůže s kteroukoliv z výše uvedených variant překladů webových stránek. A to nejen po technické stránce, ale i po stránce jazykové. Naše překlady vždy připravují rodilí mluvčí, a rovněž se zákazníky konzultujeme jejich požadavky na terminologii užívanou v rámci firmy či dané oblasti. Řešíme také klíčová slova, která by se měla ve všech jazykových verzích užívat, aby byly stránky optimalizované pro vyhledávače (SEO). Pokud tedy uvažujete o překladu webových stránek do jiných jazyků, neváhejte se na nás obrátit.