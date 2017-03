WoodMac: Světová spotřeba benzínu může za pár let vrcholit

Globální poptávka po benzínu může být za čtyři roky na vrcholu. Aut si budou lidé sice pořizovat stále víc, účinnější benzínové motory budou však mít nižší spotřebu. Odhaduje to poradenská společnost WoodMackenzie. Benzín nyní tvoří více než čtvrtinu globální spotřeby ropy. V USA, které spotřebují desetinu globální ropy, by poptávka po benzínu mohla vrcholit už příští rok, říkají také analytici.

Jsou to právě Spojené státy, kde zažila spotřeba benzínu pozoruhodný nárůst. Největší světová ekonomika v posledních letech překonávala následky finanční krize z roku 2008, zatímco na globálním trhu s ropou došlo v roce 2014 ke kolapsu cen, což se promítlo i do cen benzínu. Loni se ho tak ve Spojených státech spotřebovalo rekordních 9,32 milionu barelů denně. Stojí za zmínku, že benzín tam byl loni nejlevnější od roku 2004. Jeden galon (zhruba 3,8 litru) stál v průměru 2,14 dolaru, ukazují data a nsáledující graf od amerického energetického úřadu EIA.

Analytici WoodMackenzie tvrdí, že jedním z důvodů zásadního obratu ve spotřebě benzínu bude rostoucí obliba elektrických aut a hybridních vozů, ale také přísnější evropské a americké normy týkající se jakosti pohonných hmot. „Očekáváme, že s lepším nasazováním baterií v hybridních autech se bude zlepšovat i účinnost benzínových motorů,“ uvedl podle agentury Reuters také analytik Alan Gelder.

Letos bude poptávka po benzínu v USA tudíž ještě růst, říká WoodMac. Příští rok bude zhruba stejná a klesne zřejmě až v následujícím roce.

Pokud jde o světovou poptávku, ta by měla na vrcholu, který WoodMac předpokládá za čtyři roky, dosahovat zhruba 25,89 milionu barelů denně. A zatímco v USA a v Evropě nastane z hlediska spotřeby benzínu útlum, v Asii bude pokračovat stabilní růst s tím, jak si budou tamní motoristé pořizovat další auta. Právě zlepšující se účinnost benzínových motorů povede k tomu, že do roku 2025 by na světě mohla být už více než jedna miliarda benzínových vozidel, říkají také analytici. Oproti současné úrovni by se globální vozový park jezdící na benzín rozšířil o více než desetinu.

Kdy to bude?

Tím, kdy (nebo zda) dosáhne poptávka po ropě svého vrcholu, se ropný sektor intenzivně zabývá, a není zatím ani zdaleka za jedno. Podle některých ropných firem by poptávka po ropě mohla vrcholit někdy ve 30. letech tohoto století. Mezinárodní energetická agentura (IEA) očekává, že ropy se bude v dohledné budoucnosti spotřebovávat sice víc, tempo však bude pomalejší. (O jejím výhledu pro benzín jsme psali ZDE)

Také WoodMac čeká, že světová poptávka po ropě poroste dál. Význam dopravy se však bude zmenšovat. Motorem růstu bude petrochemický sektor. Poptávku bude živit také zájem o naftu a paliva pro autobusy, lodě či letadla. Odhad vývoje světové spotřeby ropných produktů do roku 2025 podle WoodMac ukazuje graf níže:

Zdroje: Reuters, EIA