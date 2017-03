Pražská burza v závěru týdne odevzdává zisky, přesto míří k týdennímu růstu

Pražská burza v závěru týdne klesá o 0,44 %, ale přesto míří k 1,3% týdennímu růstu. Západoevropské burzy otevírají v červených číslech, když v poslední obchodní den tohoto týdne odevzdávají část týdenních zisků.



Evropské indexy následují své zámořské protějšky, které včera poklesly nejvíce od konce ledna. Středoevropské indexy rovněž v úvodu ztrácejí, když maďarský BUX klesá o 0,1 %, polský WIG 20 odevzdává 0,9 % a rakouský ATX odepisuje 0,5 %.



Část týdenních zisků dnes mažou akcie Erste Bank, které klesají o 0,9 % na 770 Kč. Akcie Erste se tak dnes hlavní měrou podílejí na poklesu indexu PX . Jenom mírný výběr zisků do 0,4 % pozorujeme u akcií Komerční banky a Monety. Index evropských bank Stoxx 600 Banks míří k téměř 3% týdennímu zhodnocení, když dnes stagnuje na nule.



Bez jasného směru otevírají akcie ČEZ, které narážejí na odpor prodejců kolem 459 Kč. Pokud by se jim podařilo překonat tuto hranici, mohly by si otevřít cestu k další metě 470 Kč. Vývoj na trhu s elektřinou jim ale dnes úplně nenahrává, když kontrakt s dodávkou v příštím roce klesá na německé burze o 0,7 % na 30,65 EUR/MWh.