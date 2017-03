OKD chce prý Daniel Křetínský a zahraniční hedgeový fond

Nabídku na koupi důlní společnosti OKD podala společnost EP Industries, jejímž většinovým vlastníkem je podnikatel Daniel Křetínský, píší dnes HN. Druhým zájemcem je zahraniční hedgeový fond, uvedly. Insolvenční správce OKD Lee Louda ani mluvčí firmy Ivo Čelechovský informaci deníku nechtěli komentovat.

Insolvenční správce Louda ve čtvrtek novinářům sdělil, že posouzení nabídek může trvat i několik týdnů. "Nikdo zatím nemáme vyhodnocené detaily, protože to jsou mnohastránkové nabídky," uvedl.

To, že vedení OKD obdrželo při hledání strategického investora dvě finální nabídky, uvedl Čelechovský po čtvrtečním jednání věřitelského výboru. Zda jde o domácí, nebo zahraniční firmy, odmítl specifikovat.

Podle Hospodářských novin je jedním ze zájemců o OKD blíže neurčený zahraniční hedgeový fond a druhým společnost EP Industries, kterou z 60 procent vlastní miliardář Křetínský a z 40 procent lidé napojení na finanční skupinu J&T.

EP Industries zahrnuje 11 firem a specializuje se hlavně na energetické strojírenství. Patří jí také výrobce autobusů SOR nebo odpadová společnost AVE. Křetínskému ale patří i na energetiku zaměřený Energetický a průmyslový holding (EPH).

OKD se dostala do insolvence loni. Pohledávky vůči ní přihlásilo u soudu přes 550 věřitelů, dohromady chtěli od firmy více než 23 miliard korun. Věřitelé firmě povolili reorganizaci, její úspěch ale závisí na tom, zda se podaří najít strategického partnera. Má zajistit provozování dolů a také jejich útlum poté, co se v šachtách postupně přestane těžit uhlí.

V OKD se dál těží uhlí. I se zaměstnanci dodavatelských firem tam nyní pracuje zhruba 11.000 lidí. Na konci března firma zavře ztrátový Důl Paskov na Frýdecko-Místecku, který má okolo 1350 zaměstnanců. Část jich přejde do dolů na Karvinsko, asi 300 zaměstnanců bude pracovat na technické likvidaci dolů. Stovky dalších pracovníků firma propustí.

OKD včera oficiálně uvedla, že v procesu hledání strategického investora obdržela dvě finální nabídky. "V tuto chvíli mohu pouze potvrdit, že jsme obdrželi dvě nabídky. Ty jsou v procesu vyhodnocování. Proto žádné podrobnosti s ohledem na zachování seriózního průběhu celého procesu prozatím nemohu uvést. Poskytování dílčích informací by v tuto chvíli opravdu bylo nekorektní vůči všem zainteresovaným subjektům," řekl oficiálně Čelechovský

Z posudku znaleckého ústavu A-Consult plus zveřejněného v insolvenčním rejstříku vyplývá, že pokud by šlo OKD do konkurzu, až na jednoho by věřitelé nedostali nic. Zatímco rozprodej majetku by podle tržních cen k 31. prosinci 2016 vynesl zhruba tři miliardy korun, uzavření dolů a likvidace firmy by přišly na více než 8,3 miliardy.